Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για Γάζα - Στο τραπέζι μηχανισμός ασφαλείας για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ Άτι ανακοίνωσε ότι «σημειώνουμε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Σαρμ ελ Σεΐχ.

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ότι στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σεΐχ συζητείται η δημιουργία μηχανισμού ασφαλείας για να διασφαλίσουν την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την πλήρη και άνευ όρων είσοδο βοήθειας μέσω των καναλιών του ΟΗΕ.

Επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μια δίκαιη ειρηνευτική διαδικασία βασισμένη στη λύση των δύο κρατών και την πλήρη ενότητα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Ελπίζει ότι ο τρέχων γύρος διαπραγματεύσεων θα τερματίσει τον πόλεμο και την πείνα και θα τερματίσει τα βάσανα του παλαιστινιακού λαού.

«Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες σύμφωνα με πηγές της Χαμάς

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές» και πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε. Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

Εξάλλου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα το πρωί, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Μετά τις σειρήνες προειδοποίησης που ήχησαν πριν από λίγο στη Νετίβ Χαασάρα (στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα) εντοπίστηκε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος. Είναι πιθανό να έπεσε στην περιοχή", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός. "Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα", πρόσθεσε.

Έκκληση Γκουτέρες για το τέλος των εχθροπραξιών

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για άμεσο τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή και για την απελευθέρωση χωρίς καθυστέρηση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Βάλτε τέλος τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή», αναφέρει το μήνυμα του Γκουτέρες στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά.

«Ας σταματήσουμε να κάνουμε να πληρώνουν οι άμαχοι με τις ζωές και το μέλλον τους. Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα. Η πρόσφατη πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος σε αυτή την τραγική σύγκρουση», συνεχίζει στο μήνυμά του ο επικεφαλής του ΟΗΕ, μιλώντας για «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», επέμεινε ακόμη ο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την «ακλόνητη» δέσμευση του ΟΗΕ υπέρ της ειρήνης.

Μερτς: Μια ειρηνευτική λύση για την Γάζα δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά

«Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο τις τελευταίες ώρες», δήλωσε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο.

«Θέλω οι Ευρωπαίοι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι ήταν τις τελευταίες ώρες. Το ζήτημα είναι να δούμε πρώτα τους ομήρους να απελευθερώνονται. Μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρξει μια λύση δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται μια πατρίδα!», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε "αντιβρετανικές" τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Η Βρετανία «θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της» ενάντια σε όσους μισούν και επιδιώκουν να βλάψουν τις εβραϊκές κοινότητες, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ κάλεσε φοιτητές να μην πραγματοποιήσουν φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις σήμερα, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απάγοντας 251 άλλους, ενώ αποτέλεσε έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Έκτοτε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 67.000 Παλαιστινίων, ενώ η πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι άστεγοι και λιμοκτονούν, ενώ ο θύλακας έχει καταστραφεί λόγω των συνεχών βομβαρδισμών.

Κάθε παιδί του Ισραήλ θα πρέπει να μπορεί να ζει στο πλάι των Παλαιστίνιων γειτόνων του «με ασφάλεια», εκτίμησε ο Στάρμερ, τιμώντας τη σημερινή επέτειο. Σε άρθρο του στους Times ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν σήμερα σε πανεπιστήμια «αντιβρετανικές», εκτιμώντας ότι δείχνουν έλλειψη σεβασμού. Πρόσθεσε εξάλλου ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις φιλοπαλαστινιακές διαδηλώσεις «ως επαίσχυντη δικαιολογία για να επιτεθούν σε εβραίους της Βρετανίας».

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, φοιτητές σχεδιάζουν ξανά κινητοποιήσεις», έγραψε ο Στάρμερ. «Αυτό δεν εκφράζει αυτό που είμαστε ως χώρα. Είναι αντιβρετανικό να δείχνει κανείς τόσο λίγο σεβασμό προς τους άλλους».

Πηγή: ertnews.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ