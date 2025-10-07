Γάζα: Αυτοί είναι οι όροι της Χαμάς για την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ - Βέτο για τον Τόνι Μπλερ

Τους όρους της Χαμάς προκειμένου να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα στις συνομιλίες που γίνονται στην Αίγυπτο με το Ισραήλ αποκάλυψε την Τρίτη (7/10) στέλεχος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης, Φαουζί Μπαρχούμ αυτοί είναι:

· Μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός

· Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα

· Απεριόριστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα

· Άμεση ανοικοδόμηση της περιοχής, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού φορέα

· Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

· Δίκαιη ανταλλαγή Ισραηλινών αιχμαλώτων και Παλαιστινίων κρατουμένων

· Η Χαμάς έχει περιγράψει τα βασικά της αιτήματα στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Πληροφορίες θέλουν τη Χαμάς να έχει συμφωνύησει να παραδώσει όπλα σε μια αιγυπτιοπαλαιστινιακή αρχή κατά τη διάρκεια έμμεσων διαπραγματεύσεων που διεξάγει το κίνημα με το Ισραήλ στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ.

Το Sky News Arabia αναφέρει αυτό, επικαλούμενο μια παλαιστινιακή πηγή, η οποία δήλωσε ότι η οργάνωση συμφώνησε επίσης να επιτρέψει σε όλους τους ηγέτες της να εγκαταλείψουν τη Γάζα και ζήτησε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ότι δεν θα διωχθούν.

Επιπλέον, η πηγή αναφέρει ότι η Χαμάς «απορρίπτει την παρουσία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας», αλλά «δέχεται την εξ αποστάσεως εποπτεία του».

Η οργάνωση απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή επιτροπή μετάβασης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Κατηγορώ από Μπαρχούμ

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε ακόμη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «παρακωλύσει και να ματαιώσει» τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και τόνισε ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς προσπαθεί να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να καταλήξει σε συμφωνία.

Η δήλωση έγινε ενώ πληροφορίες θέλουν τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συμμετάσχει από την Τετάρτη (8/10) στις συνομιλίες που γίνονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στην Ντόχα ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημάνει το τέλος του πολέμου» και τόνισε ότι υπήρχαν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ γι' αυτό και είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ.

