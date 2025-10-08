Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΔΟΑΕ: Καμιά συνέπεια στην πυρηνική ασφάλεια από ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό πυρηνικό σταθμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε τον σταθμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) καθησύχασε χθες, Τρίτη ανακοινώνοντας πως δεν υπήρξε «καμιά συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια» όταν ουκρανικό drone εφόρμησης έπληξε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου.

Η εταιρεία Rosenergoatom, η οποία διαχειρίζεται τη μονάδα, ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ότι «drone μάχης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποπειράθηκε να επιτεθεί σε πύργο ψύξης του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Ναβαβαρόνεζ», στο κεντρικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε τον σταθμό.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανάφερε ότι, από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο χωριών, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον Πρόεδρο Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα. 

KYΠΕ

