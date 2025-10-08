Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Σύμφωνα με έρευνα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή τα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλο τον κόσμο παρήγαγαν φέτος για πρώτη φορά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια άνθρακα, σηματοδοτώντας μια καμπή για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Μια έκθεση του think tank Ember για το κλίμα διαπίστωσε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας σε μια μικρή μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

Ο κόσμος παρήγαγε σχεδόν ένα τρίτο περισσότερη ηλιακή ενέργεια το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, καλύπτοντας το 83% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια αυξήθηκε κατά λίγο περισσότερο από 7%, επιτρέποντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντικαταστήσουν για πρώτη φορά τα ορυκτά καύσιμα.

Το ορόσημο αυτό αντιπροσωπεύει «ένα κρίσιμο σημείο καμπής», σύμφωνα με την Małgorzata Wiatros-Motyka, ανώτερη αναλύτρια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ember και συγγραφέα της έκθεσης. Είπε: «Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αναπτύσσονται πλέον αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβολής, όπου η καθαρή ενέργεια συμβαδίζει με την αύξηση της ζήτησης».

Σύμφωνα με την έκθεση της Ember, η Κίνα και η Ινδία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

Μια ξεχωριστή έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) διαπίστωσε ότι οι παγκόσμιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το 80% της νέας χωρητικότητας καθαρής ενέργειας να προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής της IEA, δήλωσε: «Η αύξηση της παγκόσμιας ανανεώσιμης ενέργειας τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχηθεί από την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, αλλά θα συμβάλουν επίσης η αιολική, η υδροηλεκτρική, η βιοενέργεια και η γεωθερμική ενέργεια».

Η IEA ανέφερε ότι η Κίνα θα παραμείνει η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, με την Ινδία να αναδεικνύεται στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης δεκαετίας. «Εκτός από την ανάπτυξη στις καθιερωμένες αγορές, η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να σημειώσει άνοδο σε οικονομίες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας», πρόσθεσε ο Birol.

Η Κίνα πρόσθεσε περισσότερη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 2% της χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2024, σύμφωνα με την Ember.

Κατά την ίδια περίοδο, η Ινδία αύξησε την ανανεώσιμη ενέργεια κατά περισσότερο από το τριπλάσιο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας – η οποία ήταν σημαντικά χαμηλότερη φέτος – με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης άνθρακα και φυσικού αερίου κατά 3,1% και 34% αντίστοιχα. Αντίθετα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ ξεπέρασε τον αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής άνθρακα κατά 17% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην ΕΕ, η ζήτηση παρουσίασε μόνο μέτρια αύξηση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, αλλά η πτώση της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω των καιρικών συνθηκών σήμαινε ότι ακόμη και η ταχέως αυξανόμενη ηλιακή ενέργεια δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου και άνθρακα κατά 14% και 1,1% αντίστοιχα.

