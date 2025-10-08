Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολιτική συμφωνία

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, σε συνέχεια των συναντήσεων που είχε χθες με τους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων που τον στηρίζουν και λίγο πριν αρχίσει τις σημερινές διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος Πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι «υπάρχει βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Ειδικότερα έκανε λόγο για μία «πολιτική σύγκλιση που αποτρέπει την προοπτική της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο νέος κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό παραμέτρων που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει».

Απευθυνόμενος δε δημοσίως στα πολιτικά κόμματα της χώρας είπε: «Να είστε προσεκτικοί, η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την απασχόληση».

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι «η μείωση του ελλείμματος και συνακόλουθα η τόνωση της αξιοπιστίας της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, της ικανότητάς μας να δανειζόμαστε και, ως εκ τούτου, του αντίκτυπου στα επιτόκια, κάτι που ισχύει για το Κράτος, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Συνεχίζοντας ο Λεκορνί είπε ότι «όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχα χθες, ότι ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από το 5% του ΑΕΠ». Απέφυγε ωστόσο να θίξει το μείζον για τα αριστερά κόμματα ζήτημα της άρσης αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αναφερόμενος εξάλλου στις διεθνείς εξελίξεις ο Γάλλος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, όπου, εδώ και αρκετές ημέρες, έχουν τεθεί ερωτήματα σε διάφορες πρωτεύουσες».

Υπογραμμίζοντας ότι «ευτυχώς η Πέμπτη Δημοκρατία στηρίζεται στην σταθερότητα του προεδρικού αξιώματος» σημείωσε ταυτόχρονα ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση» και ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει «να έχουμε έναν κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Συνεχίζοντας ο Λεκορνί είπε ότι «σε αυτή τη βάση, θα συναντηθώ με όλες τις ρεπουμπλικανικές αριστερές δυνάμεις σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα για να δω ποιες παραχωρήσεις απαιτούν από άλλα πολιτικά κόμματα για να εγγυηθούν τη σταθερότητα και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένες να κάνουν, εάν χρειαστεί, για να την επιτρέψουν. Διότι καταλαβαίνω ότι κι αυτοί θέλουν η Γαλλία να μπορέσει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του τρέχοντος έτPυς».

«Ελπίζω να βρω λύσεις για να τις παρουσιάσω στον Αρχηγό του Κράτους απόψε» κατέληξε ο Λεκορνί.

ΚΥΠΕ