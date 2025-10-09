Κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού στο Ισραήλ για την έγκριση της συμφωνίας με τη Χαμάς

Από τη «βάσανο» του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ αναμένεται να περάσει σε λίγη ώρα η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία και να ξεκινήσει η εκατέρωθεν απελευθέρωση αιχμαλώτων.

Ειδικότερα, στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει και μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει συνεδρίαση της κυβέρνησης για να εγκρίνουν την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές, όπως προβλέπεται στην πρώτη φάση του σχεδίου, και να τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι η συνεδρίαση αυτή είναι ένα κυρίως διαδικαστικό ζήτημα, με δεδομένο ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποδεχθεί τη συμφωνία.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης στο CNNi.

Η Χαμάς πρόκειται να αφήσει ελεύθερους και τους 20 εν ζωή ομήρους που εξακολουθεί να κρατά 72 ώρες αφού ξεκινήσει η εκεχειρία, επεσήμαναν οι πηγές. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι όμηροι ίσως αφεθούν ελεύθεροι την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Παλαιστινιακές πηγές σημείωσαν ότι οι σοροί των νεκρών ομήρων θα παραδίδονται σταδιακά καθώς θα αποσύρεται από τη Γάζα ο ισραηλινός στρατός. Ο Γκαλ Χιρς, αρμόδιος του Ισραήλ για τους ομήρους, επεσήμανε ότι θα συσταθεί διεθνής δύναμη προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νεκροί όμηροι τους οποίους η Χαμάς δεν μπορεί να εντοπίσει.

Από την πλευρά του το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσα στους οποίους περισσότεροι από 200 που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι παρέδωσε τους καταλόγους με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θέλει να απελευθερωθούν.

Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι, μόλις το Ισραήλ εγκρίνει τη συμφωνία, θα πρέπει να αποσυρθεί στη γραμμή που προβλέπεται στο εσωτερικό της Γάζας μέσα σε 24 ώρες, οπότε και θα ξεκινήσουν να μετρούν οι 72 ώρες για την απελευθέρωση των ομήρων.

Τραμπ: «Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα»

Ο αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δύο χρόνια και μία ημέρα αφότου οι μάχες πυροδοτήθηκαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αέναη Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

Μιλώντας στο Fox News ο τραμπ είπε ότι όλοι οι όμηροι πιθανότατα θα αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα. «Πιστεύουμε ότι όλοι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα... και αυτό θα περιλαμβάνει και τους νεκρούς ομήρους», είπε.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες. Ο Λευκός Οίκος επεσήμανε ότι εξετάζει να επισκεφθεί την περιοχή αύριο Παρασκευή. Ο Νετανιάχου έχει καλέσει τον Τραμπ να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο και, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Ρεπουμπλικάνος είναι διατεθειμένος να το κάνει.

Χωρίς σόου από τη Χαμάς η παράδοση των ομήρων

Η Χαμάς συμφώνησε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Αίγυπτο ότι δεν θα πραγματοποιήσει πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλείται διπλωματικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συμφωνίας για τους ομήρους στις αρχές του έτους, κατά τις οποίες αδυνατισμένοι όμηροι παρέλασαν μπροστά σε ένα πλήθος μαζί με αντι-ισραηλινά συνθήματα, είχαν εξοργίσει τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ.

Τα επόμενα βήματα

Τι γνωρίζουμε, λοιπόν, μέχρι τώρα; Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο την Πέμπτη (9/10) για να εγκρίνει τη συμφωνία.

Πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν εντός 72 ωρών από την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο. Από τους 48 ομήρους, οι 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι μόλις το Ισραήλ εγκρίνει τη συμφωνία, πρέπει να αποσυρθεί από τη γραμμή που έχει συμφωνηθεί, κάτι που θα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες. Τότε θα τεθεί σε ισχύ η διορία των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων. Ο Λευκός Οίκος αναμένει ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα.

Στο μεταξύ, η Χαμάς έχει παραδώσει τους καταλόγους των αιχμαλώτων και των Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατά το Ισραήλ και τους οποίους επιθυμεί να ανταλλάξουν.

Αυξάνεται η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα πρόκειται να αυξηθεί. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι σύντομα θα αρχίσουν να εισέρχονται 600 φορτηγά την ημέρα στη Γάζα.

Δύο παλαιστινιακές πηγές είπαν ότι ο αριθμός θα είναι τουλάχιστον 400 φορτηγά την ημέρα και θα αυξάνεται σταδιακά.

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει μια διεθνής επιτροπή - ‘το Συμβούλιο Ειρήνης’- να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας.

Με βάση το σχέδιο, πρόεδρός του θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ενώ σε αυτό θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Καθώς είναι άγνωστο ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος, Νετανιάχου, Τραμπ, δυτικές και αραβικές χώρες έχουν αποκλείσει εν πολλοίς τον ενεργό ρόλο της Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007.

Το αρχικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει έναν ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά μόνο αφού αυτή θα δεχθεί τις «μεταρρυθμίσεις» που θα της επιβάλουν.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη συμφωνία

Η επιτυχής εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μέχρι στιγμής.

Η Χαμάς μέχρι τώρα αρνείται να συζητήσει την απαίτηση του Ισραήλ να παραδώσει τα όπλα της. Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε ότι η Χαμάς θα απορρίπτει το αίτημα αυτό για όσο διάστημα ισραηλινά στρατεύματα έχουν υπό τον κατοχή τους παλαιστινιακή γη.

Δύο πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των ζητημάτων που δεν έχουν διευθετηθεί είναι ο μηχανισμός για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, με τη Χαμάς να ζητεί να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων και εγγυήσεις για την πλήρη απόσυρση τους.

Στο εσωτερικό της Γάζας το Ισραήλ έχει περιορίσει την ένταση της στρατιωτικής του εκστρατείας, έπειτα από αίτημα του Τραμπ, αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς τους βομβαρδισμούς.

Αραβικές χώρες τονίζουν ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κάποια στιγμή ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αν και ο Νετανιάχου τονίζει ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Η Χαμάς σημειώνει ότι θα παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας μόνο σε μια παλαιστινιακή, τεχνοκρατική κυβέρνηση την εποπτεία της οποίας θα έχει η Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών. Απορρίπτει οποιονδήποτε ρόλο για τον Μπλερ ή τη διακυβέρνηση της Γάζας από το εξωτερικό.

Την ίδια ώρα, ο κατάλογος των Παλαιστινίων την απελευθέρωση των οποίων ζητεί η Χαμάς αναμένεται να περιλαμβάνει μερικούς από τους πλέον γνωστούς κρατούμενους στο Ισραήλ, η απελευθέρωση των οποίων ήταν εκτός συζήτησης κατά τις προηγούμενες εκεχειρίες.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις, στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργούτι, στέλεχος του κινήματος Φάταχ, και ο Άχμεντ Σάαντατ, επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια για την εμπλοκή τους σε επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί.

Ωστόσο το Ισραήλ δεν προτίθεται να απελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Shosh Bedrosian στους δημοσιογράφους.

«Μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν την απελευθέρωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Shosh Bedrosian στους δημοσιογράφους.

Ο Μπαργούτι εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων που σκότωσαν πέντε Ισραηλινούς

