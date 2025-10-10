Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

'Aρχισαν να αποσύρονται οι ισραηλινές δυνάμεις λέει η Πολιτική Προστασία στη Γάζα - Η Γερμανία θα διαθέσει άμεσα 29 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια

«Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από αρκετές περιοχές στην πόλη της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ αλ-Μουγκαγίρ.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε, την Παρασκευή, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τμήματα της περιοχής, ιδιαίτερα στην πόλη της Γάζας και στο Χαν Γιουνίς.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από αρκετές περιοχές στην πόλη της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ αλ-Μουγκαγίρ, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας.

Πρόσθεσε ότι ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έχουν επίσης αποσυρθεί από τμήματα της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς.

Μερτς: Η Γερμανία θα διαθέσει άμεσα 29 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

'Αμεση εκταμίευση 29 εκατομμυρίων ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Οι όμηροι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και Γερμανοί πολίτες, πρέπει επιτέλους να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Η εκεχειρία πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να σταθεροποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει γρήγορα στον λαό της Γάζας. Εάν ολοκληρωθούν αυτά τα πρώτα σημαντικά βήματα προς την ειρήνη, θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια, πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο καγκελάριος με ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα στην πλατφόρμα «Χ».

 

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μερτς τόνισε ακόμη ότι πρέπει τώρα να διευκρινιστεί πώς μπορεί να διασφαλιστεί και να διοικηθεί σε μόνιμη βάση η Λωρίδα της Γάζας και να οργανωθούν ο «αφοπλισμός και η αποχώρηση της Χαμάς».

Η Γερμανία θα βοηθήσει «τις επόμενες ημέρες με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στους απελευθερωμένους ομήρους, ενώ θα παράσχει αμέσως πρόσθετα κεφάλαια για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ.

cnn.gr/ΚΥΠΕ

 

 

 

