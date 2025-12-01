Παπαδόπουλος κατά Στεφάνου: «Συνεργάζεται άψογα με το ΕΛΑΜ»

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Στεφάνου φαίνεται πως προτιμά το ΕΛΑΜ από εμάς, με το οποίο συνεργάζεται άψογα στα ζητήματα της οικονομίας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του κ. Στεφάνου σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε πως «ο κ. Στεφάνου και το ΕΛΑΜ φαίνεται να έχουν βάλει μαζί πλώρη να μας οδηγήσουν ξανά στο 2013».

Στη συνέντευξή του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου εξαπέλυσε επίθεση σε ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και Volt, χαρακτηρίζοντάς τα κόμματα «σωματοφύλακες των τραπεζών», με αφορμή την εκ νέου κατάθεση της πρότασης του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Στο ερώτημα του δημοσιογράφου για την κριτική Παπαδόπουλου ως προς τον ορισμό των υπερκερδών, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απάντησε ότι ο προσδιορισμός περιλαμβάνεται ξεκάθαρα στην πρόταση νόμου. Πρόσθεσε ότι τα υπερκέρδη προκύπτουν κυρίως από τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δανειστικά και καταθετικά επιτόκια καθώς και από υπερχρεώσεις και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών.