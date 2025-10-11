Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Σε σοκ παραμένει η Γερμανία για την άγρια επίθεση σε βάρος της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, από την 17χρονη θετή της κόρη, η οποία, όπως είπε η 57χρονη πολιτικός στους αστυνομικούς τη βασάνιζε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με την Bild, η Στάλτσερ μια ημέρα πριν την επίθεση είχε επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Βέτερ/Ρουρ ζητώντας βοήθεια καθώς ένιωθε ότι απειλείται από την 17χρονη.

Ωστόσο το τηλεφώνημα δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο με αποτέλεσμα ένα 24ωρο αργότερα η ανήλικη να πραγματοποιήσει την άγρια επίθεση.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν ως κίνητρο την εκδίκηση. Όπως αναφέρεται η 17χρονη ένιωθε μειονεκτικά και «ριγμένη» σε σχέση με τον επίσης υιοθετημένο 15χρονο αδελφό της.

Το καλοκαίρι η Στάλτσερ είχε στείλει και επιστολή στις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής στην οποία περιέγραφε την αυξανόμενη ένταση στη σχέση με τη θετή κόρη της.

Σημειώνεται ότι παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού - η 17χρονη μαχαίρωσε 13 φορές τη μητριά της ενώ της έβαλε και φωτιά - η εισαγγελία δεν το αντιμετωπίζει ως απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά βαριά σκοπούμενη βλάβη. Παράλληλα, όπως αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα, από τη στιγμή που η 17χρονη ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές θεωρείται ότι «παραιτήθηκε από το έγκλημα» και γι' αυτό δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Πρώτα την έκαψε

Όπως διαπιστώθηκε, η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Παρά τα εκτεταμένα τραύματά της, η πολιτικός του SPD επέζησε και μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε την αλήθεια για την επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε από τη θετή κόρη της.

Όπως αναφέρει η Bild, η 57χρονη πολιτικός περιέγραψε ότι βασανίστηκε από τη θετή κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού για ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.

Μετά την καταγγελία αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου - επίσης υιοθετημένου - γιου της 57χρονης καθώς ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη δράστη.

