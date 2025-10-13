«Πετύχαμε το αδύνατο, τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση της Γάζας» είπε ο Τραμπ στη Σύνοδο της Αιγύπτου

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στην Ιερουσαλήμ, όπου τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα, ο Τραμπ κήρυξε στο ισραηλινό κοινοβούλιο «το τέλος του μακρού εφιάλτη» για το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου για τη Γάζα, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Ούτε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν παρόντες. Ωστόσο, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς πήγε στο Σαρμ ελ Σέιχ και αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο τελευταίος υποδέχτηκε τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Οι μεσολαβήτριες χώρες -ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία- υπέγραψαν με την ευκαιρία αυτή μια διακήρυξη για τη Γάζα, ως εγγυήτριες της συμφωνίας που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Το έγγραφο θα περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά άλλα πράγματα» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας δύο φορές: «Αυτό θα κρατήσει». Δεν έδωσε όμως άλλες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αυτοί είναι οι ηγέτες και οι αξιωματούχοι που θα λάβουν μέρος στη σύνοδο της Αιγύπτου - Δείτε τη λίστα

Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη διεθνή σύνοδο που φιλοξενείται στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, η «Σύνοδος Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ» περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και μοναρχών: του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ, του βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, του προέδρου της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του προέδρου της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο, του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης πρωθυπουργοί χωρών, μεταξύ των οποίων: ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ, ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ σεΐχης Αχμάντ Αμπντάλα αλ Σαμπάχ.