Ζελένσκι: Η εκεχειρία στη Γάζα φέρνει ελπίδα για την Ουκρανία – Συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η εκεχειρία που επιτεύχθηκε στη Γάζα αποτελεί ένδειξη ότι η ειρήνη είναι εφικτή και για τον δικό του λαό, εφόσον υπάρξει διεθνής πολιτική βούληση. Χαιρέτισε την προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στη συμφωνία για τη Γάζα, τονίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός ενισχύει την ελπίδα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Δύση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και γεωπολιτικής σημασίας. Μαζί του θα βρίσκεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ έχουν προσκληθεί και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες, με στόχο τον συντονισμό ΗΠΑ–ΕΕ για το ουκρανικό ζήτημα. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πορείας προς την ειρήνη, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Τραμπ θα έχει γεύμα εργασίας με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

