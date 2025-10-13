Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ζελένσκι: Η εκεχειρία στη Γάζα φέρνει ελπίδα για την Ουκρανία – Συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ουκρανός πρόεδρος βλέπει στην εκεχειρία στη Γάζα μια ελπίδα για την Ουκρανία και μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο μια πιθανή νέα φάση ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η εκεχειρία που επιτεύχθηκε στη Γάζα αποτελεί ένδειξη ότι η ειρήνη είναι εφικτή και για τον δικό του λαό, εφόσον υπάρξει διεθνής πολιτική βούληση. Χαιρέτισε την προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στη συμφωνία για τη Γάζα, τονίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός ενισχύει την ελπίδα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Δύση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και γεωπολιτικής σημασίας. Μαζί του θα βρίσκεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ έχουν προσκληθεί και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες, με στόχο τον συντονισμό ΗΠΑ–ΕΕ για το ουκρανικό ζήτημα. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πορείας προς την ειρήνη, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Τραμπ θα έχει γεύμα εργασίας με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / protothema.gr

 

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΖΕΛΕΝΣΚΙΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα