Η Φον ντερ Λάιεν καλεί τη Σερβία να υιοθετήσει κυρώσεις κατά Ρωσίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Βελιγράδι και της συνάντησής της με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υπογράμμισε ότι η Σερβία πρέπει να «γίνει συγκεκριμένη» όσον αφορά την πορεία προς την ένταξή της στην ΕΕ.

«Η ΕΕ περιμένει από τη Σερβία να δείξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την εξωτερική μας πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ευθυγράμμιση στο 61% είναι ένα βήμα, αλλά χρειάζεται περισσότερο. Θέλουμε να βασιζόμαστε στη Σερβία ως αξιόπιστο εταίρο» δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της Σερβίας με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Ζούμε σε έναν διχασμένο κόσμο, όπου το χάσμα μεταξύ των δημοκρατιών και των αυτοκρατικών συστημάτων διευρύνεται», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ «υποστηρίζει την ελευθερία αντί της καταπίεσης, τη συνεργασία αντί της υποταγής και τη διπλωματία αντί της επιθετικότητας». Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Σερβία, πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, έκανε μια «στρατηγική και καρδιακή» επιλογή: την ένταξη στην Ένωση, η οποία αποτελεί «ζήτημα του λαού της Σερβίας».

Η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η ένταξη στην ΕΕ προσφέρει ευκαιρίες ειρήνης, ευημερίας και αλληλεγγύης, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως η ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η ΕΕ στάθηκε αλληλέγγυα προς τους εταίρους της στα Δυτικά Βαλκάνια. «Η ΕΕ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος», είπε, αναφέροντας συγκεκριμένα έργα όπως ο Διαβαλκανικός Διαδρομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο αγωγός φυσικού αερίου Σερβία-Βουλγαρία, τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ωστόσο, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως «τώρα είναι η στιγμή η Σερβία να γίνει συγκεκριμένη για την ένταξή της στην Ένωση». Ζήτησε πρόοδο σε κρίσιμους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, το εκλογικό πλαίσιο και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Ανέφερε ότι, παρόλο που οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι δύσκολες, αποτελούν «προϋπόθεση για μια πιο σταθερή και ειρηνική κοινωνία». Χαιρέτισε τα πρόσφατα βήματα, όπως η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκλογέων και του Συμβουλίου REM, αλλά τόνισε ότι «η εφαρμογή είναι το κλειδί».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι η πορεία προς την ΕΕ μπορεί να είναι μακρά, γι’ αυτό και η Ένωση προσφέρει ήδη οφέλη, όπως την πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά και νέες επενδύσεις. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τη Σερβία, ενώ προωθείται η ένταξή της στην Ζώνη Ενιαίων Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), η οποία θα διευκολύνει και θα φθηνύνει τις συναλλαγές μεταξύ Σερβίας και ΕΕ.

«Η δέσμευση της Ευρώπης δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ περιμένει από τη Σερβία να δείξει την ίδια δέσμευση «όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις». Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε στον Βούτσιτς να συναντηθούν στις Βρυξέλλες σε ένα μήνα για να αξιολογήσουν από κοινού την πρόοδο.

ΚΥΠΕ