Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Εκρήξεις στην Καμπούλ, τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ, λίγη ώρα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.

Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ταλιμπάνΑφγανιστάνΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα