Ληστεία στο Λούβρο: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών -Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της ληστείας στο Λούβρο έχουν εξαπολύσει οι αρχές στη Γαλλία.

Τέσσερις δράστες κατάφεραν μέσα σε επτά λεπτά να ανέβουν με μικρό γερανό στη γκαλερί Απόλλων και αφού έσπασαν προθήκες, άρπαξαν οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένο ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο τους έπεσε κοντά στο μουσείο.

Βίντεο: Η στιγμή της ληστείας στο Λούβρο

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, όπως μεταδίδει το BBC, ανέφερε ότι η συμμορία ήταν σαφώς «επαγγελματίες». Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δράσης, η κλοπή αυτή αποδίδεται σε «μια ομάδα που είχε κάνει προεργασία, ήταν προφανώς πολύ έμπειρη και ενήργησε πολύ γρήγορα», είπε ο Νούνιες σύμφωνα με το BFMTV.

Μιλώντας στο TF1, η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί ανέφερε ότι επρόκειτο για «μια πολύ γρήγορη» ληστεία. «Είναι επαγγελματίες» πρόσθεσε.

Ληστεία στο Λούβρο: Όλα ανοικτά -Τα σενάρια που «βλέπουν» οι αρχές

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιού, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε ότι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Όπως είπε είναι πιθανό η ληστεία να έχει παραγγελθεί από κάποιον συλλέκτη, οπότε υπάρχει πιθανότητα να ανακτηθούν τα αντικείμενα σε καλή κατάσταση, ή να έχει διαπραχθεί από κλέφτες που ενδιαφέρονται μόνο για τα πολύτιμα κοσμήματα και τα πολύτιμα μέταλλα. Άλλο σενάριο είναι οι δράστες να επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοσμήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η εισαγγελέας σχολίασε ότι αποτελεί μυστήριο γιατί δεν έκλεψαν το διαμάντι Regent, που η αξία του από τον οίκο Sotheby's εκτιμάται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν έχω κάποια εξήγηση/ Μόνο όταν θα τεθούν υπό κράτηση και θα παρουσιαστούν ενώπιον των ανακριτών θα μάθουμε τι είδους εντολή είχαν και γιατί δεν στόχευσαν αυτό το χρονικό διάστημα».

Το BBC, σε άρθρο του, εξηγεί ότι συμμορίες που διαπράττουν τέτοιου είδους ληστείες δεν έχουν ως στόχο έργα ζωγραφικής, καθώς δεν μπορούν ούτε να τα εκθέσουν ούτε να τα πουλήσουν. Οπότε προτιμούν αντικείμενα που μπορούν να τους φέρουν χρήματα.

Επίσης, τα κοσμήματα και τα διαδήματα μπορούν να σπάσουν και να πωληθούν σε κομμάτια, ενώ τα διαμάντια να κοπούν.

Το συμβάν, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Γαλλία, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα επίπεδα ασφαλείας σε μουσεία και χώρους τέχνης στη Γαλλία, σε μια εποχή που γίνονται στόχος συμμοριών.

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι του Λούβρου ζήτησαν επείγουσα βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών εκθεσιακών αιθουσών του μουσείου και την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης που φιλοξενεί.

Πηγή: iefimerida.gr