Έμπειροι, πιθανότατα αλλοδαποί, οι ληστές του Λούβρου -Ποιος μπορεί να τους έβαλε, τι μπορεί να κάνουν τα θρυλικά κοσμήματα

Η κλοπή του αιώνα το πρωί της Κυριακής στο Λούβρο, με λεία ορισμένα από τα διασημότερα κοσμήματα στον κόσμο.

Μια ληστεία που σοκάρει. Έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό, μπροστά στα μάτια όλων. Οι γαλλικές αρχές εκτέθηκαν, η υφήλιος απορεί, και το Παρίσι ψάχνει κάποια από τα θρυλικότερα κοσμήματα στον κόσμο, ανεκτίμητους θησαυρούς που μέχρι χθες εκτίθεντο στο διασημότερο μουσείο του κόσμου και σήμερα... αγνοούνται.

Και τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

Πώς κατάφεραν οι τέσσερις ληστές, με εκπληκτική άνεση όπως αποδείχθηκε, να μπουν στο Λούβρο και να κλέψουν ανενόχλητοι κορώνες και περιδέραια με διαμάντια και σμαράγδια της συλλογής του Ναπολέοντα; Και πώς μπορεί να διασφαλιστεί ένα μουσείο συνολικής έκτασης 73.000 τ.μ. που φιλοξενεί κάπου 35.000 έργα Τέχνης;

Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Το Λούβρο στο πρώτο διαμέρισμα του Παρισιού ήταν ανοιχτό για το κοινό για μισή ώρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., όταν μια ομάδα τεσσάρων ληστών, εξαιρετικά καλά προετοιμασμένων και με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση, έφτασε στην Πινακοθήκη Απόλλων, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο και στεγάζει, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Η ανάβαση των ληστών έγινε στη μέση του δρόμου με τη βοήθεια μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής πλατφόρμας, που βρισκόταν στην πλευρά του Σηκουάνα, στην οδό Quai François-Mitterrand. Οι διαρρήκτες είχαν χρόνο να σπάσουν μια μπαλκονόπορτα, στη συνέχεια να σπάσουν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας για να κλέψουν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Στη συνέχεια κατέβηκαν από την ίδια διαδρομή και διέφυγαν με ένα σκούτερ. Η λεία περιλάμβανε το κολιέ με το ζαφείρι parure της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και την τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, η οποία περιείχε σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Το μόνο πράγμα που άφησαν πίσω τους οι διαρρήκτες, όταν τράπηκαν σε φυγή μετά την παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας του Λούβρου, ήταν το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, που αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και ανακτήθηκε κατεστραμμένο.

«Έμπειροι» διαρρήκτες

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δράστες θα συλληφθούν «πολύ σύντομα», σημειώνοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη ληστεία και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος».

Ο Νούνιεζ, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρθηκε σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «αλλοδαποί».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, στο δίκτυο BFM-TV την Κυριακή, «δεν αποκλείεται» το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να ήταν ο «χορηγός» της κλοπής. «Θα βρούμε τα αντικείμενα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», υποσχέθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή.

Η γαλλική κυβέρνηση είπε ότι οι Αρχές ήδη πριν την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο είχαν ξεκινήσει αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας στο τεράστιο μουσείο στο Παρίσι, αλλά συνδικάτα σημειώνουν ότι εδώ και καιρό έχουν επισημάνει τα κενά που δημιουργούν οι περικοπές στο προσωπικό του μουσείου.

Οκτώ «ανεκτίμητα» κοσμήματα κλάπηκαν

Κλάπηκαν συνολικά οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας». Ακολουθούν οι λεπτομέρειες που δόθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού:

-Τιάρα της βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

-Κολιέ από το σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

-Σκουλαρίκια, από το σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρί-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

-Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Μαρί-Λουίζ.

-Σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Μαρί-Λουίζ.

-Καρφίτσα.

-Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.

-Μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Οι εγκληματίες επιχείρησαν, επίσης, να κλέψουν ένα ένατο κόσμημα, το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, αλλά τους έπεσε, προφανώς, καθώς έφευγαν. Βρέθηκε κατεστραμμένο.

Τα σενάρια για το τι μπορεί να κάνουν τα κοσμήματα

Η εισαγγελέας του Παρισιού αναφέρει ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό του οργανωμένου εγκλήματος. «Μπορεί να έχει δύο στόχους: είτε να ενήργησαν προς όφελος ενός συλλέκτη, είτε να ενήργησαν με στόχο την αγορά πολύτιμων λίθων για την εκτέλεση επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», εξηγεί.

Προειδοποιήσεις για τα κενά ασφαλείας στο Λούβρο εδώ και δεκαετίες

Μετά τη θρασύτατη κλοπή μέρα-μεσημέρι έργου του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Ζαν-Μπατίστ Καμίλ Κορό το 1998, ο τότε διευθυντής του Λούβρου, Πιερ Ροζενμπέργκ, είχε προειδοποιήσει ότι η ασφάλεια του μουσείου ήταν «εύθραυστη».

Όταν ανέλαβε τα ηνία το 2021 η νυν διευθύντρια Λοράνς ντε Καρς, ζήτησε από την αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας να διενεργήσει έλεγχο ασφαλείας του μουσείου. Μετά από αυτόν τον έλεγχο, έγιναν συστάσεις «πριν από λίγες εβδομάδες, μερικούς μήνες», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι την Κυριακή μετά την κλοπή του αιώνα. «Αρχίζουν να εφαρμόζονται», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι συναγερμοί που συνδέονταν με τα παράθυρα της Πινακοθήκης Απόλλων του Λούβρου ενεργοποιήθηκαν όταν εισέβαλαν οι κλέφτες σε μια «ιδιαίτερα γρήγορη και βίαιη διάρρηξη». Ανέφερε, επίσης, πως πέντε φύλακες του μουσείου που παρευρίσκονταν στην πινακοθήκη και στους κοντινούς χώρους «επενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας», ωθώντας τους κλέφτες σε φυγή. Ουδείς τραυματίστηκε στη διάρκεια της ληστείας, ανέφερε.

Περικοπές στο προσωπικό ασφαλείας

Εργατικά συνδικάτα δήλωσαν ότι η ασφάλεια του Λούβρου έχει υπονομευτεί από τις μειώσεις προσωπικού τα τελευταία χρόνια, που προχώρησαν μολονότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα η προσέλευση επισκεπτών στο μουσείο. Πηγή από συνδικάτο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κάπου 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης -επί συνόλου σχεδόν 2.000 ατόμων- έχουν περικοπεί στο μουσείο τα τελευταία 15 χρόνια.

«Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς φυσική επιτήρηση», ανέφερε η πηγή.

Το συνδικάτο SUD, σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, παραπονέθηκε για «την εξάλειψη θέσεων εργασίας ασφαλείας» στο Λούβρο. Στα μέσα Ιουνίου το προσωπικό του μουσείου πραγματοποίησε μια σύντομη απεργία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για ζητήματα «υποστελέχωσης», τα οποία, όπως είπαν, τους εμπόδιζαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

«Αυτή η ληστεία έρχεται λίγους μήνες αφότου οι υπάλληλοι του μουσείου προειδοποίησαν για κενά ασφαλείας», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Παρισιού, Νταβίντ Μπελιάρ, του κόμματος των Πρασίνων. «Γιατί αγνοήθηκαν από τη διοίκηση του μουσείου και το υπουργείο;» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ανακαίνιση

Ανταποκρινόμενος στις προειδοποιήσεις για την κατάσταση του Λούβρου, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε φέτος ένα κολοσσιαίο έργο ανακαίνισης, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει έως και 900 εκατομμύρια ευρώ.

Σχεδιάζεται η τοποθέτηση μιας νέας εισόδου για την αποσυμφόρηση της γυάλινης πυραμίδας-ορόσημου του μουσείου έως το 2031, καθώς και μια αίθουσα εκθέσεων αφιερωμένη στη Μόνα Λίζα.

Η υπουργός Πολιτισμού Ντατί δήλωσε την Κυριακή ότι το πρότζεκτ ανακαίνισης περιλαμβάνει ένα νέο «γενικό σχέδιο ασφαλείας». Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε χθες πως τα μέτρα ασφαλείας θα «βελτιωθούν με την τοποθέτηση καμερών νέας γενιάς». Η πηγή του συνδικάτου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εξέφρασε την ελπίδα ότι το ποσό που θα δαπανηθεί «θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο προστασίας που απαιτείται από το ίδρυμά μας».

Πολλαπλές κλοπές σε μουσεία

Το Λούβρο ήταν το τελευταίο μουσείο που έγινε στόχος κλοπής στη Γαλλία. Μόλις τον περασμένο μήνα διαρρήκτες εισέβαλαν νύχτα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι και έκλεψαν έξι κιλά ψήγματα χρυσού.

«Τα μουσεία γίνονται όλο και πιο συχνά στόχος για τα πολύτιμα έργα τους», δήλωσε στο AFP νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Τα χρυσά αντικείμενα «είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα, ειδικά επειδή η ασφάλεια ενός μουσείου δεν είναι ισάξια με αυτήν μιας τράπεζας». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, οι διαρρήξεις σε μουσεία κορυφώθηκαν σε 31 το 2015, με 9 να καταγράφονται το 2023 και 21 το 2024. Υπάρχουν 1.200 χώροι που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικά μουσεία στη Γαλλία.

Τα κλαπέντα κοσμήματα από το Λούβρο «δεν μπορούν να πωληθούν»

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν τους δράστες και προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι είναι και πού μπορεί να κατευθύνονται τα κλεμμένα κοσμήματα του Λούβρου. Ο υπουργός Εσωτερικών, Νούνιες, δήλωσε στο ραδιόφωνο ότι πίσω από την κινηματογραφική ληστεία βρίσκεται μια ομάδα που «έχει ήδη διαπράξει άλλες πράξεις αυτού του είδους».

Ο πρόεδρος του κορυφαίου οίκου δημοπρασιών Drouot Patrimoine, Αλεξάντρ Ζικελό, δήλωσε την Κυριακή πως «δυσκολεύεται να πιστέψει» ότι τα διάσημα κοσμήματα του Λούβρου κλάπηκαν κατά παραγγελία, σημειώνοντας ότι «στην τρέχουσα κατάστασή τους» δεν μπορούν να πωληθούν.

«Λένε ότι η αξία της λείας είναι ανεκτίμητη... Φυσικά και είναι!», τονίζει στη γαλλική εφημερίδα Le Monde o Αλεξάντρ Λεζέρ, πιστοποιημένος ειδικός σε κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια. «Το ποσό είναι αστρονομικό, με χιλιάδες διαμάντια να κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ ανά καράτι. Αλλά η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αυτή που κάνει αυτή την κλοπή ανυπόφορη. Τα κομμάτια είναι μη πωλήσιμα στην αρχική τους κατάσταση, αλλά υπάρχει ισχυρός κίνδυνος να αποσυναρμολογηθούν, ο χρυσός από τη μία πλευρά, τα διαμάντια από την άλλη».

Πηγή: iefimerida.gr