Δικαστική δικαίωση της Meta ίσως φέρνει το τέλος του αμαρτωλού Pegasus

Νέο δικαστικό χαστούκι για την ισραηλινή NSO Group που ανέπτυξε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus: Αμερικανικό δικαστήριο της απαγόρευσε να βάζει στο στόχαστρο χρήστες του WhatsApp, παρά τις διαμαρτυρίες της εταιρείας ότι η απόφαση μπορεί να την αναγκάσει να βάλει λουκέτο.

Η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον είναι μια ακόμα δικαστική νίκη για τη Meta Platforms, η οποία υπέβαλε αγωγή της NSO μετά την αποκάλυψη ότι το Pegasus είχε χρησιμοποιηθεί κατά 1.400 χρηστών του WhatspApp, ανάμεσά τους ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και πολιτικοί αντιφρονούντες.

Η τελευταία ετυμηγορία είναι πιθανό να καταφέρει σημαντικό πλήγμα στην NSO, εκτιμά το Reuters, δεδομένου ότι οι δημοφιλείς εφαρμογές επικοινωνίας όπως το WhatsApp είναι οι βασικές κερκόπορτες μέσω των οποίων μολύνονται με spyware οι συσκευές των στόχων.

Στη διάρκεια της δίκης, η ισραηλινή εταιρεία υποστήριξε ότι μια δικαστική απόφαση που θα της απαγόρευσε να χρησιμοποιεί το WhatsApp θα «έβαζε σε κίνδυνο ολόκληρη την επιχείρηση της NSO» και «θα την ανάγκαζε να κλείσει την επιχείρησή της».

Στη μόνη καλή εξέλιξη για την NSO, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της να μειωθεί η αποζημίωση που οφείλει στην Meta από τα 167 στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία επισήμανε ακόμα ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για τους πελάτες της, «οι οποίοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας για να προστατεύσουν τη δημόσια ασφάλεια».

Η NSO διαβεβαιώνει ότι πουλά τα προϊόντα της μόνο σε κυβερνήσεις και βοηθά τις διωκτικές αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών στην αντιμετώπιση τρομοκρατών, παιδόφιλων και σκληρών εγκληματών. Στη λίστα των πελατών της είχαν βρεθεί ωστόσο και απολυταρχικά καθεστώτα, ενώ στον κατάλογο των θυμάτων βρίσκονταν και πολιτικοί στόχοι.

Μετά τις αποκαλύψεις, η NSO μπήκε σε μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης και πέρασε από μια δύσκολη διαδικασία αναδιοργάνωσης με στόχο να εστιαστεί σε χώρες του NATO.

Η Meta χαιρέτισε τη νέα δικαστική απόφαση, η οποία «έρχεται έπειτα από έξι χρόνια δικαστικών διαδικασιών προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στην NSO για τη στόχευση μελών της κοινωνίας των πολιτών», όπως δήλωσε ο επικεφαλής του WhatsApp Γουίλ Κάθκαρτ.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του TechCrunch, η NSO εξαγοράστηκε πρόσφατα από ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον παραγωγό του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Σίμονς.

in.gr