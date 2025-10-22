Γαλλία: Μετά το Λούβρο θύμα διάρρηξης και το Μουσείο Denis Diderot

Μετά το Λούβρο, ένα ακόμη μουσείο στην Γαλλία έγινε στόχος κλοπής. Το μουσείο Maison des lumières Denis Diderot, αφιερωμένο στον διάσημο Γάλλο συγγραφέα, το οποίο βρίσκεται στο Langres (Haute-Marne), υπέστη διάρρηξη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχείου στο Facebook.

«Το μουσείο υπέστη διάρρηξη και διεξάγεται έρευνα », αναφέρεται. Σύμφωνα με το France 3 Grand Est, το μουσείο είναι συνήθως κλειστό τις Δευτέρες και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχαν επισκέπτες όταν διαπιστώθηκε η κλοπή.

«Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, μέρος του «θησαυρού του μουσείου», μια συλλογή από ασημένια και χρυσά νομίσματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης του Hôtel du Breuil, όπου σήμερα στεγάζεται το μουσείο, έχει εξαφανιστεί. Η βιτρίνα που το προστάτευε βρέθηκε σπασμένη στο έδαφος. Οι ομάδες του Μουσείου καταρτίζουν επί του παρόντος έναν ακριβή κατάλογο των αντικειμένων που θα παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές», αναφέρει ο δήμος σε ανακοίνωση που παραθέτει το France 3.

«Οι κάτοικοι του Langres έχουν πέσει θύματα κλοπής»

Σύμφωνα με το France 3, η συρόμενη πόρτα της εισόδου παραβιάστηκε, πριν σπάσει μια βιτρίνα. Κανένα άλλο έργο του μουσείου δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτό το στάδιο, η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι πρόκειται για μια προμελετημένη και στοχευμένη κλοπή, σύμφωνα με την τοπική τηλεόραση. Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τον Pierrick White, διευθυντή του γραφείου της δημάρχου της Langres, ο οποίος ερωτήθηκε την Τετάρτη το πρωί από το BFMTV, «όλα τα χρυσά και ασημένια νομίσματα» του μουσείου δεν έχουν κλαπεί. «Οι δυνάμεις της αστυνομίας, συνοδευόμενες από τις ομάδες του μουσείου, εξετάζουν τα πράγματα πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Pierrick White. «Όλοι οι κάτοικοι της Langres έχουν πέσει θύματα κλοπής από άτομα με πολύ κακές προθέσεις. Είναι σαν να έχουν κλαπεί τα οικογενειακά κοσμήματα της πόλης», δήλωσε με λύπη.

Αυτά τα γεγονότα συνέβησαν την επομένη της διάρρηξης που έλαβε χώρα την Κυριακή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το οποίο τελικά μπόρεσε να ανοίξει ξανά τις πύλες του την Τετάρτη. Η έρευνα για την σύλληψη των τεσσάρων διαρρηκτών και την ανάκτηση του απίστευτου λάφυρου «προχωρά», σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη το πρωί στο CNews/Europe 1 ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez. «Η ζημιά εκτιμήθηκε από τη συντηρήτρια του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε την Τρίτη το βράδυ στο RTL η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau.

Πηγή: cnn.gr