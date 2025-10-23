Διχάζουν τους Ευρωπαίους ηγέτες τα παγωμένα ρωσικά assets - Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Ζελένσκι

Ξεκίνησε τις εργασίες του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα να υποδέχεται εγκάρδια τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και να δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει πολιτική απόφαση για τη διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το κύριο θέμα που αναμένεται να απασχολήσει τους ηγέτες, σύμφωνα και με τις αναφορές Κόστα, είναι το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με Βέλγιο και Αυστρία να εκφράζουν ανησυχία.

Ο Α. Κόστα κατέστησε σαφές, υποδεχόμενος τον Ουκρανό Πρόεδρο πως οι προσδοκίες για μια θετική ανταπόκριση από τον Ρώσο Β. Πρόεδρο Πούτιν στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση και συζητήσεις προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός και της ειρήνης δεν επαληθεύτηκαν, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και υποδομών στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει πως πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει πολίτες στην Ουκρανία», υπογράμμισε, ανακοινώνοντας παράλληλα και επισήμως την έγκριση του 19ου πακέτου κυρώσεων, το οποίο στοχεύει στον σκοτεινό στόλο, τον τραπεζικό και τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Ο κ. Κόστα ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει πολιτική απόφαση για τη διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης στρατιωτικού εξοπλισμού. «Έχουμε πει επανειλημμένα ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί», είπε, προσθέτοντας ότι «οι τεχνικές λύσεις είναι κάτι που δουλεύουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το πιο σημαντικό είναι η καθαρή απόφαση και το πολιτικό μήνυμα που θα στείλουμε στη Ρωσία: δεν έχουμε κουραστεί και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία, οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τόνισε ότι «η απόφαση για το 19ο πακέτο κυρώσεων είναι πολύ καλή για εμάς». Επισήμανε ότι η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει τον πόλεμο, ενώ αναφέρθηκε σε επιθέσεις σε νηπιαγωγεία, σχολεία και πολίτες. «Το κύριο πράγμα είναι η ενότητα και το δείχνουμε σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «πιστεύω ότι είναι πολύ σκληρότερες οι κυρώσεις του 19ου πακέτου, αλλά και οι αμερικανικές κυρώσεις είναι πολύ σημαντικές».

Το κύριο θέμα που αναμένεται να απασχολήσει τους ηγέτες σύμφωνα και με τις αναφορές Κόστα, είναι το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Σε υψηλούς τόνους, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, έθεσε συγκεκριμένους όρους για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας ότι «εάν πληρούνται οι όροι, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά εάν όχι, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σταματήσω αυτήν την απόφαση».

Το Βέλγιο είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα όσον αφορά τη ρευστοποίηση των €180 εκατ., με τη στάση να προκύπτει από το γεγονός ότι η χώρα φιλοξενεί την Euroclear, τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που κατέχει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, και φοβάται ότι θα μπορούσε χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις να πληρώσει τα χρήματα. Ο ντε Βέβερ κάλεσε για «πλήρη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου, επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υποστεί το Βέλγιο τεράστιες συνέπειες», επιπλέον, εγγυήσεις ότι «εάν τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν, κάθε κράτος μέλος θα συνεισφέρει», καθώς και ότι «κάθε άλλη χώρα που έχει ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα κινηθεί μαζί μας».

Ανησυχίες εξέφρασε και ο Αυστριακός καγκελάριος, Κρίστιαν Στόκερ, σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Raiffeisen Bank στη Ρωσία. «Αυτό το ζήτημα μπορεί να μην έχει αξιολογηθεί πλήρως σε όλες του τις διαστάσεις,» εκτίμησε, ενώ είπε ότι θα εργαστεί για την ευρεση λογικής και δίκαιης λύσης που να είναι σύμφωνη με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε τρία βασικά ζητήματα κατά την προσέλευση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τη στέγαση. Εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάληψη κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση των «προσέγγιση 360 μοιρών». Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως η κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτούν δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν καθώς «φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις τιμές στην ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. «Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πράσινη μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα, απάντησε πως «η πράσινη μετάβαση πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή. Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη 'ευελιξία'». Όσον αγορά τη στέγαση, επανέλαβε τα μέτρα της κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους της στέγης, όπως η επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές στα τέλη Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ντικ Σοφ, συνδέει τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις των Omnibus πακέτων για την απλοποίηση με την εγχώρια στεγαστική κρίση που μαστίζει την Ολλανδία, τονίζοντας ότι «πολλές ρυθμίσεις που προέρχονται από την Ευρώπη έχουν επίσης αντίκτυπο στη στέγαση, γι' αυτό και συνδέουμε το θέμα της απλούστευσης σε μεγάλο βαθμό με τη στέγαση».

Πηγή: ΚΥΠΕ