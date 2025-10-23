O Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο -Χρυσός από το πάτωμα ως το ταβάνι, δείτε φωτό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει η κληρονομιά που θα αφήσει στον Λευκό Οίκο να έχει την προσωπική του πινελιά και το δικό του γούστο.
Η προσθήκη της αίθουσας χορού ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως η κατασκευή της ήταν αναγκαία για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων, καθώς και δεξιώσεων παγκόσμιων ηγετών, που μέχρι πρότινος γινόταν στον Κήπο κάτω από ειδικά διαμορφωμένες τέντες. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει, μάλιστα, πως η αίθουσα θα κόστιζε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενεί 999 άτομα, με το κόστος της ανακαίνισης να καλύπτεται από προσωπικές συνεισφορές και ιδιωτικές δωρεές, και όχι από τους φορολογούμενους ή ξένες πηγές. Το έργο, πάντως, έχει προκαλέσει κατακραυγή και έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει τη νόμιμη εξουσία να αποσυναρμολογήσει ολόκληρα τμήματα του ιστορικού Λευκού Οίκου. Τίποτα, όμως, δεν φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στην απόφασή του να προχωρήσει με το τολμηρό, πολυετές έργο του.
Και μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα, το Οβάλ Γραφείο άρχισε να μεταμορφώνεται και πλέον είναι διακοσμημένο από πάνω μέχρι κάτω με χρυσό, ενώ ο Κήπος των Ρόδων έχει στρωθεί με πλάκες και είναι στολισμένος με ριγέ ομπρέλες, θυμίζοντας πολύ αυτές του Μαρ-α-Λάγκο.
Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και η νέα αίθουσα χορού Η τελευταία του -και πιο τολμηρή- αλλαγή, ωστόσο, μόλις ξεκίνησε: η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου προκειμένου να δημιουργηθεί μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων.
«Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα κατασκευή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το έργο. Μάλιστα, φρόντισε να δείξει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες από τα σχέδια και τις μακέτες της ανακαινισμένης αίθουσας χορού, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να μένει άφωνος.
«Ήταν ένα πολύ μικρό κτίριο. Ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως, μετά από «τεράστια μελέτη με μερικούς από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο», η απόφαση να κατεδαφιστεί ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα ήταν αναγκαία.
Η απόφαση, όμως, του Ντόναλντ Τραμπ να γκρεμίσει ένα κομμάτι ιστορίας του Λευκού Οίκου και να το μετατρέψει σε χώρο προσωπικής επίδειξης χλιδής έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.
Πολλοί συγκρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο με αυταρχικό ηγέτη, άλλοι με τον Χίτλερ.
Αντιδράσεις στα social
Η λίστα των δωρητών για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο
Altria Group, Inc.
Amazon
Apple
Booz Allen Hamilton
Caterpillar, Inc.
Coinbase
Comcast Corporation
J. Pepe and Emilia Fanjul
Hard Rock International
HP Inc.
Lockheed Martin
Meta Platforms
Micron Technology
Microsoft
NextEra Energy, Inc.
Palantir Technologies Inc.
Ripple
Reynolds American
T-Mobile
Tether America
Union Pacific Railroad
Adelson Family Foundation
Stefan E. Brodie
Betty Wold Johnson Foundation
Charles and Marissa Cascarilla
Edward and Shari Glazer
Harold Hamm
Benjamin Leon Jr.
The Lutnick Family
The Laura & Isaac Perlmutter Foundation
Stephen A. Schwarzman
Konstantin Sokolov
Kelly Loeffler and Jeff Sprecher
Paolo Tiramani
Cameron Winklevoss
Tyler Winklevoss
