Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει η κληρονομιά που θα αφήσει στον Λευκό Οίκο να έχει την προσωπική του πινελιά και το δικό του γούστο.

Η προσθήκη της αίθουσας χορού ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως η κατασκευή της ήταν αναγκαία για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων, καθώς και δεξιώσεων παγκόσμιων ηγετών, που μέχρι πρότινος γινόταν στον Κήπο κάτω από ειδικά διαμορφωμένες τέντες. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει, μάλιστα, πως η αίθουσα θα κόστιζε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενεί 999 άτομα, με το κόστος της ανακαίνισης να καλύπτεται από προσωπικές συνεισφορές και ιδιωτικές δωρεές, και όχι από τους φορολογούμενους ή ξένες πηγές. Το έργο, πάντως, έχει προκαλέσει κατακραυγή και έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει τη νόμιμη εξουσία να αποσυναρμολογήσει ολόκληρα τμήματα του ιστορικού Λευκού Οίκου. Τίποτα, όμως, δεν φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στην απόφασή του να προχωρήσει με το τολμηρό, πολυετές έργο του.

O Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο -Χρυσός από το πάτωμα ως το ταβάνι, δείτε φωτό - iefimerida.gr

Και μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα, το Οβάλ Γραφείο άρχισε να μεταμορφώνεται και πλέον είναι διακοσμημένο από πάνω μέχρι κάτω με χρυσό, ενώ ο Κήπος των Ρόδων έχει στρωθεί με πλάκες και είναι στολισμένος με ριγέ ομπρέλες, θυμίζοντας πολύ αυτές του Μαρ-α-Λάγκο.

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και η νέα αίθουσα χορού Η τελευταία του -και πιο τολμηρή- αλλαγή, ωστόσο, μόλις ξεκίνησε: η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου προκειμένου να δημιουργηθεί μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων.

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει η κληρονομιά που θα αφήσει στον Λευκό Οίκο να έχει την προσωπική του πινελιά και το δικό του γούστο.

Και μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα, το Οβάλ Γραφείο άρχισε να μεταμορφώνεται και πλέον είναι διακοσμημένο από πάνω μέχρι κάτω με χρυσό, ενώ ο Κήπος των Ρόδων έχει στρωθεί με πλάκες και είναι στολισμένος με ριγέ ομπρέλες, θυμίζοντας πολύ αυτές του Μαρ-α-Λάγκο.

«Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα κατασκευή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το έργο. Μάλιστα, φρόντισε να δείξει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες από τα σχέδια και τις μακέτες της ανακαινισμένης αίθουσας χορού, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να μένει άφωνος.

«Ήταν ένα πολύ μικρό κτίριο. Ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως, μετά από «τεράστια μελέτη με μερικούς από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο», η απόφαση να κατεδαφιστεί ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα ήταν αναγκαία.

Η απόφαση, όμως, του Ντόναλντ Τραμπ να γκρεμίσει ένα κομμάτι ιστορίας του Λευκού Οίκου και να το μετατρέψει σε χώρο προσωπικής επίδειξης χλιδής έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.

Πολλοί συγκρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο με αυταρχικό ηγέτη, άλλοι με τον Χίτλερ.

Αντιδράσεις στα social

Η απόφαση όμως του Ντόναλντ Τραμπ να γκρεμίσει ένα κομμάτι ιστορίας του Λευκού Οίκου και να το μετατρέψει σε ένα χώρο προσωπικής επίδειξης χλιδής, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.

Η λίστα των δωρητών για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe and Emilia Fanjul

Hard Rock International

Google

HP Inc.

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles and Marissa Cascarilla

Edward and Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

The Lutnick Family

The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss

Πηγή: iefimerida.gr