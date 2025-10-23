Ο επικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων μίλησε για ενδεχόμενη κρίση με Ρωσία

Ο Eπικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, δήλωσε ότι ο γαλλικός στρατός θα πρέπει να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει μία ενδεχόμενη κρίση με την Ρωσία μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασης του στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αμυνας ο στρατηγός Μάντόν είπε ότι επί σειρά ετών η Ρωσία επιδεικνύει επιθετικές διαθέσεις που φτάνουν μέχρι και την πυρηνική απειλή και ότι δεν αποκλείεται να θελήσει να συνεχίσει τον πόλεμο της στην Ευρώπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γαλλίας Πιέρ Σίλ είπε ότι το 2026 οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι έτοιμες στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξη τους στην Ουκρανία για την εξασφάλιση της ειρήνης.

ΚΥΠΕ