Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Τον Δεκέμβριο απόφαση για Ουκρανία, πρώτη Σύνοδος για προσιτή στέγαση το 2026

Με την Ουκρανία να είναι κυρίαρχη στην ατζέντα των ηγετών για άλλη μια φορά και το Βέλγιο να κρατάει αντιστάσεις σχετικά με το αόριστο ακόμα σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για ένα δάνειο €140 δισ. για την Ουκρανία, οι ηγέτες συμφώνησαν στη διατύπωση που αναβάλλει την απόφαση για τον Δεκέμβριο, ενώ ανακοινώθηκε και Σύνοδος για την προσιτή στέγαση το 2026.

Αυτό κατέστη εφικτό έπειτα από πολύωρη διαπραγμάτευση και τεχνική δουλειά του νομικού τμήματος του Συμβουλίου, ώστε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, να συμφωνήσει με αυτή τη διατύπωση και οι ηγέτες να δώσουν χρόνο στην Επιτροπή να βρει μια νομική φόρμουλα, ώστε να παρθεί απόφαση τον Δεκέμβριο.

«Ειδήσεις» έβγαλε και ο Πρόεδρος Κόστα σχετικά με την προσιτή στέγαση που συζητήθηκε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκή Σύνοδο ηγετών. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στη στέγαση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πλήρως απασχολημένα με αυτό το ζήτημα. Η στέγη παραμένει εθνική αρμοδιότητα, αλλά ορισμένες προκλήσεις θα ωφεληθούν από μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση,» τόνισε, προαναγγέλοντας ξεχωριστή Σύνοδο για το θέμα της στέγασης το 2026.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από πλευράς της ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγης θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν έως το τέλος του έτους. ενώ η πρώτη Σύνοδος Κορυφής για τη Στέγαση θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Σχετικά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφερε στη συνέντευξη τύπου πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027, αλλά η συζήτηση για τον τρόπο υλοποίησης θα γίνει τον Δεκέμβριο. «Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις το συντομότερο δυνατό, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται για να συνεχίσει να υπερασπίζεται και να αγωνίζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η Ουκρανία θα έχει τις οικονομικές δυνατότητες να αντιμετωπίσει την ρωσική επιθετικότητα. Τα τεχνικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα της ευρωπαϊκής υποστήριξης πρέπει να διευθετηθούν, και θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου», ανέφερε

Ο κ. Κόστα τόνισε επίσης ότι «είναι δυνατό να επιλυθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η λύση είναι εφικτή», αναφερόμενος στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε σχετικά ότι έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, με το 19ο πακέτο κυρώσεων να είναι «ευρύ και να στοχεύει στην καρδιά της ρωσικής οικονομίας». Επιπλέον, η Φον Ντερ Λάρεν δήλωσε πως «ταυτοποιήσαμε σημεία που χρειάζεται να διευκρινιστούν και να προχωρήσουμε με επιλογές. Σεβόμαστε το ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ προχωράμε», επεσήμανε.

'Όσον αφορά το θέμα της άμυνας, «είμαστε πολύ θετικοί για το χρονοδιάγραμμα έως το 2030, με έμφαση στις ανάγκες της ανατολικής πτέρυγας, όπως η προστασία από drones και η αεροπορική άμυνα. Τα ευρωπαϊκά έργα θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν την έρευνα και ανάπτυξη», τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν.

KΥΠΕ