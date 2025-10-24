Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο ναρκεμπόρων στην Καραϊβική -Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης που ανήρτησε ο Χέγκσεθ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό

O πόλεμος που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά των φερόμενων ναρκεμπόρων, δημοσιεύοντας τα χτυπήματα, συνεχίζεται.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν άλλο ένα πλήγμα εναντίον πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ακόμη ένα χτύπημα κατά των καρτέλ ναρκωτικών

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα σε ένα σκάφος που διαχειρίζεται η Tren de Aragua (TdA), μια καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση (DTO), η οποία διακινεί ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα» έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, όπου ανήρτησε ένα βίντεο από την επίθεση.

«Αν είστε ναρκο-τρομοκράτες που διακινούν λαθραία ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας, θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε την Αλ Κάιντα. Μέρα ή ΝΥΧΤΑ, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε» έγραψε.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα