Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο ναρκεμπόρων στην Καραϊβική -Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης που ανήρτησε ο Χέγκσεθ

O πόλεμος που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά των φερόμενων ναρκεμπόρων, δημοσιεύοντας τα χτυπήματα, συνεχίζεται.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν άλλο ένα πλήγμα εναντίον πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ακόμη ένα χτύπημα κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα σε ένα σκάφος που διαχειρίζεται η Tren de Aragua (TdA), μια καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση (DTO), η οποία διακινεί ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα» έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, όπου ανήρτησε ένα βίντεο από την επίθεση.

«Αν είστε ναρκο-τρομοκράτες που διακινούν λαθραία ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας, θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε την Αλ Κάιντα. Μέρα ή ΝΥΧΤΑ, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε» έγραψε.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Πηγή: iefimerida.gr