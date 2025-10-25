Το σχέδιο για «Νέα Γάζα» και οι τέσσερις ομάδες που υποστηρίζει το Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς

Η «επιστράτευση» τεσσάρων ομάδων πολιτοφυλακών που επιχειρούν στη Γάζα από το Ισραήλ φαίνεται να βρίσκεται στον «πυρήνα» του σχεδίου του για τον εκτοπισμό της Χαμάς από την Παλαιστίνη, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Το Ισραήλ μπορεί να συμφώνησε να σταματήσει τις μάχες στη Γάζα, αλλά υποστηρίζει ένοπλες ομάδες που σχεδιάζουν να πολεμήσουν τη Χαμάς μέχρι τέλους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το βρετανικό μέσο, οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν μέρος ενός κοινού σχεδίου για την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και φαίνεται μάλιστα να έχουν την υποστήριξη αρκετών αραβικών και δυτικών κρατών.

Οι ομάδες αυτές επιχειρούν από περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο, και εντάσσονται στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», το όριο για την ανάπτυξη στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που θεσπίστηκε με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Έχουμε ένα επίσημο έργο - εγώ, ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ο Ραμί Χαλάς και ο Ασράφ αλ Μάνσι» λέει ο ηγέτης της πολιτοφυλακής Χοσάμ αλ Άσταλ, μιλώντας στο Sky News από τη βάση του στη νότια Γάζα.

«Είμαστε όλοι υπέρ της «Νέας Γάζας». Σύντομα θα αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας και θα ενωθούμε κάτω από μια ομπρέλα» όπως αναφέρει.

Η βάση της πολιτοφυλακής Χοσάμ αλ Αστάλ βρίσκεται σε έναν στρατιωτικό δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της κίτρινης γραμμής, λιγότερο από 700 μέτρα από το πλησιέστερο φυλάκιο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Δεν μπλέκονται στα πόδια μας και εμείς δεν μπλεκόμαστε στα δικά τους (...) Έχουμε συμφωνήσει, μέσω του συντονιστή, ότι αυτή είναι μια πράσινη ζώνη, που δεν θα γίνει στόχος βομβαρδισμών ή πυροβολισμών».

Η νέα Γάζα

Αυτή η περιοχή, που τώρα έχει μετατραπεί σε συντρίμμια, ήταν κάποτε ένα καταπράσινο προάστιο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γάζας, της Χαν Γιουνίς.

Ο Αλ Άσταλ λέει ότι μεγάλωσε εδώ, αλλά έφυγε το 2010, αφού τον έδιωξε η Χαμάς για τη συμμετοχή του σε ένοπλες ομάδες που συνδέονται με την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εδρεύει στη Δυτική Όχθη.

Πέρασε τα επόμενα 11 χρόνια στο εξωτερικό, εργαζόμενος για τις υπηρεσίες ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία.

Δύο μήνες αφότου επέστρεψε στη Γάζα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή στη δολοφονία μέλους της Χαμάς στη Μαλαισία το 2018. «Δύο μήνες» αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Παλαιστίνη «δραπετεύσαμε» είπε.

Τα όπλα τους περνάνε από τον ισραηλινό έλεγχο

Τα όπλα τους, κυρίως Καλάσνικοφ, αγοράζονται από πρώην μαχητές της Χαμάς στη μαύρη αγορά. Τα πυρομαχικά και τα οχήματα παραδίδονται μέσω της συνοριακής διέλευσης του Κερέμ Σαλόμ μετά από συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό. Το ίδιο συνοριακό πέρασμα χρησιμοποιείται από έναν άλλο ηγέτη πολιτοφυλακής, τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ.

Υπενθυμίζεται ότι, η φατρία του Αμπού Σαμπάμπ εισήγαγε λαθραία οχήματα στη Γάζα με τη βοήθεια του ισραηλινού στρατού και ενός αραβοϊσραηλινού εμπόρου αυτοκινήτων. Ο Αλ Άσταλ λέει ότι χρησιμοποιεί την ίδια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ένα από τα οχήματά του φαίνεται να έχει εβραϊκή γραφή στο πλάι. Η φατρία του λαμβάνει επίσης εβδομαδιαίες παραδόσεις καθημερινών ειδών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των αμάχων.

Σύμφωνα με το Sky News, και οι άλλες δύο πολιτοφυλακές, οι οποίες επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, λαμβάνουν προμήθειες από το Ισραήλ. Μέλος της φατρίας της οποίας ηγείται ο Ράμι Χαλάς, δήλωσε ότι ο συντονισμός με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις γίνεται έμμεσα μέσω του Γραφείου Συντονισμού της Περιφέρειας.

Αποτελεί μέρος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, αλλά περιλαμβάνει επίσης αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Παλαιστίνης, με έδρα τη Δυτική Όχθη.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει άμεση σχέση μαζί μας» λέει ο αρχηγός της πολιτοφυλακής. «Έχει ήδη αρκετά προβλήματα. Αν διαδοθεί ότι είχαν δεσμούς με πολιτοφυλακές ή με τις δυνάμεις της κατοχής, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα φαινόταν αυτό» σχολίασε.

Στρατιωτικός συντονισμός

Αν και παραδέχεται ότι συνεργάζεται με το Ισραήλ για την εξασφάλιση προμηθειών, ο αλ Άσταλ αρνείται ότι έχει ποτέ συντονίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Ισραηλινά αεροσκάφη είχαν παρέμβει σε δύο μάχες που έδωσαν οι πολιτοφύλακες του Αμπού Σαμπάμπ.

Να σημειωθεί ότι, η Χαμάς έχει καταγγείλει την φατρία της αλ Αστάλ για άμεσο στρατιωτικό συντονισμό, μετά τον θάνατο αρκετών μαχητών της όταν το Ισραήλ παρενέβη κατά τη διάρκεια μάχης μεταξύ των δύο ομάδων στις 3 Οκτωβρίου.

Υποστήριξη από εξωτερικές δυνάμεις

Πηγές του Sky News υποστηρίζουν ότι οι φατρίες λαμβάνουν επίσης υποστήριξη από εξωτερικές δυνάμεις. Ο αναπληρωτής αρχηγός της πολιτοφυλακής του Αμπού Σαμπάμπ, Γασάν αλ Ντουχίν, έχει φωτογραφηθεί δύο φορές δίπλα σε όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας καταχωρημένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σημειώνεται ότι, το λογότυπο της ένοπλης πτέρυγας της ομάδας, είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό που χρησιμοποιείται από μια πολιτοφυλακή με το ίδιο όνομα, η οποία υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ και λειτουργεί στην Υεμένη.

Πηγή cnn.gr