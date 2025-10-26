Στο δικαστήριο για κατάθεση ο Ιμάμογλου - Ένταση στην Κωνσταντινούπολη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Τσαγλαγιάν στην Κωνσταντινούπολη οδηγήθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για να καταθέσει ενώπιον της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη κατασκοπεία, που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιμάμογλου έφτασε στο Δικαστήριο λίγο πριν τις 11:00, συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η σύζυγός του, Ντιλέκ Ιμάμογλου, καθώς και ο Πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ο Οζέλ επέστρεψε εσπευσμένα από το εξωτερικό για να σταθεί στο πλευρό του πολιτικού του συμμάχου.

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης διερευνά "υπόθεση κατασκοπείας" που φέρεται να αφορά "διαρροή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών, ανταλλαγή δεδομένων με ξένες μυστικές υπηρεσίες και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας".

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ο πολιτικός σύμβουλος, Νετζατί Οζκάν, και ο Γενικός Διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, ο οποίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στην Αστυνομία και αναμένεται να προσαχθεί στην Εισαγγελία.

Ο Ιμάμογλου φέρεται να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της «κατασκοπείας» και της «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης», τις οποίες απορρίπτει ως «πολιτικά υποκινούμενες».

Τα πρώτα λόγια του, όπως τα μετέφερε ο βουλευτής του CHP Ουμούτ Ακντογάν, ήταν: «Οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν στο Τσαγλαγιάν παρά την απαγόρευση. Τους ευχαριστώ όλους».

Η ατμόσφαιρα γύρω από το Δικαστήριο είναι τεταμένη. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε 24ωρη απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών για σήμερα στους δήμους Μπέγιογλου, Μπαϊράμπασα, Καϊτχανέ και Σισλί, επικαλούμενη λόγους «δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Παρά την απαγόρευση, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Ιμάμογλου. Ο Πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε από το σημείο: «Στέκομαι στο πλευρό του υποψήφιου Προέδρου μου. Καλώ τους πολίτες να υπερασπιστούν τη βούλησή τους».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή είναι μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της πολιτικής του πορείας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει τη διαδικασία «πολιτική επιχείρηση» και προειδοποιεί ότι «αν αγγίξουν τον Ιμάμογλου, η Κωνσταντινούπολη θα ξεσηκωθεί».

ΚΥΠΕ