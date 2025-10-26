Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ' όλ' αυτά δεν το έχει αποκλείσει.

Ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Φέτος ο Νιούσομ έχει κάνει ορισμένες ενέργειες για να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών και έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κόμματος, αντιπαρατιθέμενος με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στην τηλεοπτική εκπομπή "Sunday Morning" του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Όταν ρωτήθηκε αν το σκέφτεται και ο ίδιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ' όλ' αυτά δεν το έχει αποκλείσει. Νωρίτερα φέτος είπε ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει».

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα αυτό.

Ο Κυβερνήτης έχει επίσης αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Άντζελες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

