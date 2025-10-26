Παλαιστίνη: Τον «διάδοχό» του όρισε ο Μαχμούτ Αμπάς

Συνταγματική τροποποίηση με την οποία καλύπτεται το ενδεχόμενο «κένωσης θέσης του προέδρου της Αρχής», ανακοίνωσε το γραφείο του Μαχμούντ Αμπάς. Με βάση την τροποποίηση, οι εξουσίες του θα μεταβιβαστούν στον αναπληρωτή του Χουσεΐν αλ-Σέιχ για τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διεξαχθούν άμεσες εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Το γραφείο του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε, επίσης, ότι «εάν οι εκλογές δεν πραγματοποιηθούν λόγω ανωτέρας βίας, η περίοδος μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά με απόφαση του Παλαιστινιακού Κεντρικού Συμβουλίου».

Πριν ένα χρόνο περίπου, ο 90χρονος σήμερα Αμπάς όρισε τον Ρούχι Φατούχ ως αντικαταστάτη του σε περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, και η τρέχουσα αλλαγή, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τις οποίες επικαλούνται αραβικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, γίνεται «κατόπιν αμερικανικού αιτήματος».

ΚΥΠΕ