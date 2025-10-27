Τουρκία: Για «πολιτική κατασκοπεία» προφυλακίστηκαν Ιμάμογλου, Οζκάν και Γιαναρντάγ

Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος για την Προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου, ο πολιτικός σύμβουλος του Νετζατί Οζκάν και ο δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, προφυλακίστηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου είχε ήδη τεθεί σε αργία από τα καθήκοντά του μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για «διαφθορά».

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ομάδα με «επικεφαλής» τον Ιμάμογλου φέρεται να επιδίωκε «δημιουργία ταμείου για την προεδρική του υποψηφιότητα» μέσω παράνομων πρακτικών και να προέβη σε κατασκοπευτικές ενέργειες για «διεθνή στήριξη». Ο Οζκάν, σύμφωνα με το έγγραφο, μετέφερε «δεδομένα πολλών δήμων» στην πλατφόρμα «Ostin» για ανάλυση, υπό την καθοδήγηση του Ιμάμογλου και με τη συνεργασία του Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ως «μεταμελημένος».

Για τον Μερντάν Γιαναρντάγ, το δικαστήριο υποστηρίζει ότι «διαμόρφωσε την επικοινωνιακή πτυχή» των ενεργειών αυτών, χρησιμοποιώντας το TELE1, λαμβάνοντας «τακτικά οικονομικά οφέλη». Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ενοχής» και αποφάσισε την προφυλάκιση και των τριών, θεωρώντας ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν επαρκούν.

Ο Μελίχ Γκετζέκ, που επίσης ανακρίνεται για την ίδια υπόθεση, παραμένει κρατούμενος για άλλη κατηγορία, ενώ ο Χουσεΐν Γκιουν και εκείνος επέστρεψαν στις φυλακές όπου ήδη κρατούνταν.

Ιμάμογλου: Πιο ρεαλιστικό ότι έκαψα τη Ρώμη

Κατά την απολογία του, ο Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι «η κατασκοπεία είναι προσβολή στη ζωή μου. Αν είναι να πιστέψουμε αυτά, πιο ρεαλιστικό είναι ότι εγώ έκαψα τη Ρώμη!»

Η φράση του έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο πως «είμαστε κουρασμένοι και θυμωμένοι, αλλά ούτε ηττημένοι ούτε χωρίς ηθικό. Αυτή η απόφαση είναι πολιτικά υποκινούμενη και δείχνει αδυναμία, όχι δύναμη».

Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει την υπόθεση «πολιτική σκευωρία» με στόχο τον αποκλεισμό του Ιμάμογλου από τις προεδρικές εκλογές του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ