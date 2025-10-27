Πυρηνικός πύραυλος Burevestnik: Ειδικοί ανησυχούν για το «ιπτάμενο Τσέρνομπιλ»

Ένα «μοναδικό στον κόσμο» και «ανίκητο» όπλο φέρεται να δοκίμασε «με επιτυχία» η Ρωσία σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν την Κυριακή (26/10), σε δηλώσεις του που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Πρόκειται για τον πύραυλο κρουζ με την ονομασία 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης», είδος πουλιού) ο οποίος φέρεται να έχει πυρηνική ισχύ και απεριόριστη εμβέλεια, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό της χώρας, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων

Ο ίδιος ενημέρωσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος ήταν ντυμένος με παραλλαγή, ότι κατά τη δοκιμή την περασμένη Τρίτη (21/10), ο πύραυλος με πυρηνική ικανότητα διένυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ότι ο πύραυλος ταξίδεψε με πυρηνική ενέργεια και θα μπορούσε να νικήσει κάθε πυραυλική άμυνα.

Την Τετάρτη (22/10), ο Πούτιν επέβλεψε μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Τι γνωρίζουμε για τον 9M730 Burevestnik

Ο 9M730 Burevestnik είναι ένας κατευθυνόμενος πύραυλος που προωθείται σε σταθερή ταχύτητα για μεγάλο μέρος της διαδρομής του, πετώντας σε χαμηλό ύψος και πλοηγούμενος αυτόνομα για να χτυπήσει στόχους με μεγάλη ακρίβεια.

Σύμφωνα με ειδικούς ελέγχου όπλων, οι οποίοι μάλιστα τον αποκαλούν «ιπτάμενο Τσέρνομπιλ», ο Burevestnik κινείται με τη βοήθεια πυρηνικού αντιδραστήρα και, ανάλογα με τον σχεδιασμό του, μπορεί να εκτοξεύει ραδιενεργά καυσαέρια ενώ πετάει.

Το NATO αναφέρεται στον πύραυλο αυτό με την ονομασία SSC-X-9 Skyfall.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος παρουσίασε πρώτη φορά το σχέδιο τον Μάρτιο του 2018, έχει πει ότι ο πύραυλος έχει απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να διεισδύσει στην αμερικανική αεράμυνα ενώ θα μπορούσε να «χτυπήσει» αμερικανικούς στόχους ενώ βρίσκεται στη Ρωσία.

Η Ρωσία έχει πολλές φορές απειλήσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πυρηνικό, αν για παράδειγμα σύμμαχοι της Ουκρανίας μπουν στο πεδίο της μάχης ή αν την εξοπλίσουν με όπλα μεγάλης εμβέλειας όπως έχουν ήδη κάνει.

Ρώσοι ειδικοί έχουν δηλώσει μάλιστα παλαιότερα ότι ο Burevestnik θα μπορούσε να «εξαλείψει» εχθρικές χώρες και να καταστρέψει ολοκληρωτικά τις στρατιωτικές αλλά και τις απλές τους υποδομές «κάνοντάς τες να γυρίσουν πίσω στη Λίθινη Εποχή».

Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Αεροπορίας και Διαστήματος των ΗΠΑ (NASIC) του 2020, σε περίπτωση που η Ρωσία καταφέρει να λειτουργήσει τον πύραυλο Burevestnik με επιτυχία, η Μόσχα θα έχει ένα «μοναδικό όπλο με διηπειρωτική εμβέλεια».

Ειδικοί από τον Δυτικό κόσμο ωστόσο έχουν αμφισβητήσει τη στρατηγική αξία του νέου πυραύλου, λέγοντας ότι δεν θα προσθέσει δυνατότητες που δεν έχει ήδη η Μόσχα ενώ έχει ξαναδοκιμαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν χωρίς καμία επιτυχία.

Το 2019, τουλάχιστον 5 Ρώσοι ειδικοί επί των πυρηνικών σκοτώθηκαν σε έκρηξη και διαρροή ραδιενέργειας κατά τη διάρκεια δοκιμής στη Λευκή Θάλασσα. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποπτεύονταν τότε ότι επρόκειτο για δοκιμή του πυραύλου Burevestnik.

Ο ίδιος ο Πούτιν, όταν απένειμε υψηλότατες τιμές στις χήρες των αξιωματικών, είχε δηλώσει ότι εργάζονταν για τη δημιουργία ενός όπλου, που δεν έχει όμοιο σε όλο τον κόσμο.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο Πούτιν ανακοίνωσε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του ίδιου πυραύλου.

(Με πληροφορίες από Reuters, France 24,huffingtonpost.gr)