«Βασιλική» υποδοχή για Τραμπ στην Ιαπωνία, ελπίδες για εμπορική εκεχειρία με Κίνα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έτυχε βασιλικής υποδοχής τη Δευτέρα στην Ιαπωνία, στον νέο σταθμό της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, την οποία ελπίζει να ολοκληρώσει με μια συμφωνία εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί το μακρύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε σειρά συμφωνιών για εμπόριο και κρίσιμα ορυκτά με τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κατά την πρώτη του στάση στη Μαλαισία και αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαπραγματευτές των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατέληξαν την Κυριακή σε πλαίσιο συμφωνίας για την προσωρινή παύση των αυξημένων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η είδηση οδήγησε τα ασιατικά χρηματιστήρια σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, πριν από την άφιξή του στο Τόκιο.

Συνάντηση με τον Ιάπωνα Αυτοκράτορα

Φορώντας χρυσή γραβάτα και μπλε κοστούμι, ο Τραμπ χαιρέτισε με υψωμένες γροθιές προτού επιβιβαστεί στο ελικόπτερό του για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τόκιο, με πολλούς ουρανοξύστες φωτισμένους στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Αυτοκρατορικό Παλάτι, όπου αντάλλαξε χειραψία και φωτογραφήθηκε με τον Αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Χιλιάδες αστυνομικοί φρουρούσαν το Τόκιο, μετά τη σύλληψη την Παρασκευή ενός άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι έξω από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ είχε προγραμματιστεί και διαδήλωση κατά του Τραμπ στο κέντρο της Σιντζούκου.

Ο Τραμπ έχει ήδη εξασφαλίσει επενδυτική δέσμευση ύψους 550 δισ. δολαρίων από το Τόκιο, με αντάλλαγμα αναστολή των τιμωρητικών εισαγωγικών δασμών.

Η Πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι σκοπεύει να εντυπωσιάσει περαιτέρω τον Τραμπ την Τρίτη με υποσχέσεις αγοράς αμερικανικών pickup trucks, σόγιας και φυσικού αερίου, καθώς και την ανακοίνωση συμφωνίας για τη ναυπηγική βιομηχανία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η Τακαΐτσι, που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα, είπε στον Τραμπ ότι η ενίσχυση της συμμαχίας των δύο χωρών αποτελεί «πρώτη προτεραιότητά» της.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανυπομονεί να τη συναντήσει, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική», και υπενθύμισε τη φιλία του με τον πρώην Πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, στενό φίλο και συμπαίκτη του στο γκολφ.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να διαβεβαιώσει τον Τραμπ ότι το Τόκιο είναι πρόθυμο να ενισχύσει τη συμβολή του στην ασφάλεια, αφού δήλωσε την Παρασκευή στο κοινοβούλιο πως σκοπεύει να επιταχύνει τη μεγαλύτερη στρατιωτική αναβάθμιση της Ιαπωνίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Τόκιο δεν ξοδεύει αρκετά για την άμυνά του έναντι της ολοένα πιο επιθετικής Κίνας.

Ο Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη για το Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το πλαίσιο συμφωνίας με τη Νότια Κορέα έχει ήδη ολοκληρωθεί, αν και δεν θα υπογραφεί αυτή την εβδομάδα.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι την Πέμπτη.

ΚΥΠΕ