«Ο χειρότερος κυκλώνας του αιώνα για την Τζαμάικα»: Οι μαρτυρίες όσων εγκλωβίστηκαν στην Καραϊβική (βίντεο)

«Κυκλώνα του αιώνα για την Τζαμάικα» χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τον κυκλώνα Melissa.

O κυκλώνας Melissa έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Melissa κατατάσσεται στην Κατηγορία 5, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον.

Κυκλώνας Melissa: «Ο χειρότερος του αιώνα για την Τζαμάικα» - Τουλάχιστον 1,5 εκατ. άνθρωποι επηρεάζονται

Ο κυκλώνας Melissa, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο κυκλώνας Melissa αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο Melissa μάλιστα, είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα. «Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Κυκλώνας Melissa: Οι μαρτυρίες όσων εγκλωβίστηκαν στην Καραϊβική

Ένας τεχνικός υπολογιστών που ζει στο Κίνγκστον, την πρωτεύουσα στην Τζαμάικα, περιέγραψε στο BBC την κατάσταση. «Ήταν σοκαριστικό να ξυπνήσω με ανέμους και καταιγίδα. Αν βγεις έξω από το σπίτι μου αυτή τη στιγμή, οι άνεμοι είναι τόσο δυνατοί που δεν θα μπορείς να σταθείς όρθιος. Νιώθεις οι άνεμοι και ο τυφώνας να έρχονται από παντού» ανέφερε αρχικά ο Ντέμιον.

«Ο άνεμος είναι τόσο δυνατός, που ένα μέρος της στέγης της μητέρας μου έχει φύγει» συνέχισε ο Ντέμιον που έχει ένα άλλο σπίτι, περίπου μία ώρα μακριά με το αυτοκίνητο, όπου ζει η μητέρα του. «Προσπάθησα να προστατεύσω το σπίτι πριν χτυπήσει η καταιγίδα», πρόσθεσε εξηγώντας πως το σπίτι έχει μεταλλική στέγη, την οποία προσπάθησε να φτιάξει, αλλά δεν μπορούσε να καλύψει ολόκληρο το σπίτι καθώς τα καταστήματα είχαν ξεμείνει από υλικά.

Όσο για την κατάσταση έξω από το σπίτι του, ανέφερε πως «μοιάζει με έκρηξη μπλε φωτός. Το ρεύμα μόλις κόπηκε, αλλά επανήλθε», δηλώνοντας «αρκετά φοβισμένος». Εξέφρασε παράλληλα τον φόβο του ότι μπορεί να χρειαστεί να βγει αργότερα, καθώς δεν έχει αρκετά τρόφιμα στο σπίτι και χρειάζεται να εφοδιαστεί.

«Αυτή είναι μια τρομακτική κατάσταση για την Τζαμάικα» τόνισε στο πρόγραμμα Newsday του BBC World Service ο υπουργός Υδάτων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στην Τζαμάικα, Μάθιου Σαμούντα, που τόνισε ότι το 70% του πληθυσμού ζει σε απόσταση 5 χιλιομέτρων (3,1 μίλια) από τη θάλασσα. Η καταιγίδα θα επηρεάσει αρκετές περιοχές χαμηλού υψομέτρου «όπως το Κίνγκστον, το Όλντ Χάρμπορ Μπέι, το Ρόκι Πόιντ και την Αγία Ελίζαμπεθ».

«Ελπίζουμε ότι έχουμε κάνει αρκετά όσον αφορά την προετοιμασία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι αφιέρωσαν την τελευταία εβδομάδα ενημερώνοντας τους ανθρώπους για καταφύγια σε όλο το νησί και ζητώντας τους να τοποθετήσουν σακούλες με άμμο στα σπίτια τους για να προστατευτούν από τις πλημμύρες.

Από την πλευρά της, η Ρεμπέκα Τσάπμαν πήγε στην Τζαμάικα για την 25η επέτειο του γάμου της, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4. Εκείνη και η οικογένειά της έφτασαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ακριβώς την στιγμή που ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την καταιγίδα.

Μένει με τον σύζυγό της και τους τρεις έφηβους γιους τους στη Lucea, περίπου 30 λεπτά από τον κόλπο Montego, σε ένα ξενοδοχείο που εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής. Το δωμάτιό τους απέχει περίπου 10 μέτρα από τη θάλασσα και το ξενοδοχείο τους μεταφέρει σε ένα διαφορετικό δωμάτιο που είναι πιο προστατευμένο.

«Είμαστε στα δωμάτιά μας και μας είπαν να μην βγούμε έξω. Δεν νιώθεις ότι είναι εδώ, αλλά ξέρεις ότι έρχεται. Το να πετάξεις σπίτι πριν από τον τυφώνα δεν είναι καν επιλογή. Έχουμε κολλήσει. Το πιο περίεργο από όλα είναι ότι ενώ η θάλασσα είναι πολύ ταραγμένη και φυσούσε πολύ, τώρα έχει σταματήσει. Υπάρχει αυτό το περίεργο βουητό που ακούγεται σαν να έρχεται από τη θάλασσα. Είναι πραγματικά περίεργο, σαν να έρχεται κάτι. Όλα τα πουλιά έχουν φύγει, οπότε όλα έχουν ησυχάσει πολύ. Είναι σαν μια πόλη-φάντασμα» δήλωσε η Ρεμπέκα.

Ο Άλεξ Μπάσκιφιλντ, από το Δυτικό Γιορκσάιρ, δεν περίμενε ποτέ να εγκλωβιστεί σε μια περιοχή λόγω κυκλώνα αλλά συνέβη τώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τζαμάικα με τη σύζυγό του και την 13χρονη κόρη τους. «Είναι απίστευτα τρομακτικό επειδή η καταιγίδα έχει ενταθεί τόσο γρήγορα».

Ο Άλεξ, ο οποίος διαμένει αυτή τη στιγμή στην πόλη Νεγκρίλ στα δυτικά του νησιού, προσπάθησε να φύγει από την Τζαμάικα, αλλά τα αεροδρόμια έχουν κλείσει και οι λίγες πτήσεις αναχώρησης ήταν γεμάτες, εξηγώντας ότι υπάρχουν «ακραίες προετοιμασίες» καθώς τα παράθυρα έχουν κλειστεί με ξύλο, όλα έχουν δεθεί και οι ανεμιστήρες οροφής και οι τηλεοράσεις έχουν αφαιρεθεί.

«Υπάρχει ένας στρατός ανθρώπων τις τελευταίες 48 ώρες που ξεβιδώνουν οτιδήποτε μπορούσαν. Έχεις μια πραγματική αίσθηση ότι κάτι απίστευτα σοβαρό πρόκειται να συμβεί. Είναι τόσο παράξενο και ασυνήθιστο για εμάς» ανέφερε.

