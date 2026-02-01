Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το «κρυφό» βάρος για την οικονομία εκτός των τραπεζών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Μετά την τραπεζική κρίση του 2013, ακολουθήθηκε μια στοχευμένη στρατηγική που έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων αποδείχθηκε καθοριστική

«Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας αποτελεί πυλώνα ανθεκτικότητας και παράγοντα ανάπτυξης. Ο δείκτης κοινών μετοχικών κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (CET1) είναι περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ η ρευστότητα συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρώπη». Τα παραπάνω ανέφερε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, μιλώντας στο «13th Banking, Payments & Fintech Forum και EXPO»...

