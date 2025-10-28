Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο τυφώνας Μελίσσα έφθασε στην Τζαμάικα με σχεδόν 300χλμ την ώρα - Αναμένονται καταστροφές

Πρόκειται για τη χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει το νησί της Καραϊβικής αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

 

Ο κυκλώνας Μελίσσα, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χλμ/ω, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Ο κυκλώνας Μελίσσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Ώρες πριν από την καταιγίδα, η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να προετοιμαστεί, καθώς προειδοποιούσε για καταστροφικές ζημιές. Οι δρόμοι στην πρωτεύουσα, Κίνγκστον, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άδειοι, ενώ οι κάτοικοι σφράγιζαν τα παράθυρα με σανίδες και έβαζαν άμμο στις πόρτες.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι ο τυφώνας Μελίσσα θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις σε περιοχές της Τζαμάικα, της Κούβας και το νησί της Καραϊβικής, Ισπανιόλα.

Live o τυφώνας Μελίσσα από την Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσσα αναμένεται να προκαλέσει καταστροφές με καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πρόκειται για τη χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει το νησί της Καραϊβικής αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Η Μελίσσα μετά την Τζαμάικα αναμένεται να διασχίσει την Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

Προετοιμάζονται οι οργανώσεις βοήθειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ δήλωσε την Τρίτη ότι θα αποστείλει ηλιακούς λαμπτήρες, κουβέρτες, σκηνές εσωτερικού χώρου, γεννήτριες και άλλα είδη από τον κόμβο του στα Μπαρμπάντος μόλις η καταιγίδα διασχίσει την Τζαμάικα.

Οι κάτοικοι «προετοιμάζονται για το χειρότερο»

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, διέταξε την άμεση εκκένωση αρκετών ευάλωτων κοινοτήτων σε όλο το νησί.

Σε μια ανάρτηση στο X, προέτρεψε «κάθε Τζαμαϊκανό να προετοιμαστεί, να παραμείνει στα σπίτια του κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και να συμμορφωθεί με τις εντολές εκκένωσης».

«Θα αντέξουμε αυτή την καταιγίδα και θα ξαναχτίσουμε πιο δυνατοί», έγραψε.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το ισχυρό μάτι του τυφώνα

Εντυπωσιακά δορυφορικά πλάνα, κοινοποίησε στο διαδίκτυο το αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα Συνεργατικό Ινστιτούτο Έρευνας στην Ατμόσφαιρα.

Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει αστραπές που λάμπτουν μέσα στο μάτι του τυφώνα νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / cnn.gr

