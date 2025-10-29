Τέλη του έτους τα πρώτα Eurofighter στην Τουρκία από Κατάρ, γράφει η Μιλλιέτ

Tα πρώτα μαχητικά Eurofighter αναμένεται να φτάσουν στην Τουρκία από το Κατάρ στο τέλος του έτους, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, η οποία αναφέρει πως η κύρια βάση τους θα είναι το Εσκισεχίρ, που προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και αεράμυνας.

Σύμφωνα με την Μιλλιέτ, η εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων θα γίνει σε δύο φάσεις: αρχικά μέσω προσομοιωτών, και στη συνέχεια σε Κατάρ και Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, θα εκπαιδευτεί και το τεχνικό προσωπικό που θα αναλάβει τη συντήρηση και τις επίγειες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αν και οι πιλότοι δεν θα λάβουν εκπαίδευση για τους πυραύλους Meteor, εξειδικευμένα συνεργεία θα εκπαιδευτούν στον χειρισμό και την αποθήκευσή τους. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που η Τουρκία εντάσσει στο οπλοστάσιό της πολεμικό αεροσκάφος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η άφιξη των Eurofighter αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο, προσφέροντας στην Τουρκία αεροπορική υπεροχή, αν και –όπως σημειώνει– «η Ελλάδα έχει ήδη αναβαθμίσει όλα τα F-16 της στο επίπεδο Block-70 και αναμένει την παράδοση των F-35». Εκτιμάται ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τουλάχιστον 40 μαχητικά, ενώ τα παλαιότερα F-4 θα αποσυρθούν σταδιακά λόγω κόστους συντήρησης και ηλικίας. Ωστόσο, τα Eurofighter δεν θα χρησιμοποιούνται για καθημερινές περιπολίες, καθώς το κόστος πτήσης ανά ώρα είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των F-16. Θα ανήκουν στην κατηγορία των αεροσκαφών που παραμένουν σε μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα για κρίσιμες αποστολές.

Πηγή: ΚΥΠΕ