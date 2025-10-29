Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου

Νεκρό από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα τα ξημερώματα στην Τουρκία στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι ανασύρθηκε ένα 12χρονο αγόρι.

Εξαώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην περιοχή Γκεμπζέ του Κοτζάελι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντρίμμια πέντε άτομα της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον Λεβέντ Μπιλίρ, τη σύζυγό του Εμινέ και τα παιδιά τους Νισά, Ντιλάρα και Μουχαμμέντ Εμίρ Μπιλίρ.

Δείτε live εικόνα από τις επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη

Ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς ανακοίνωσε ότι οι διασώστες εντόπισαν τη σορό ενός παιδιού, που εκτιμάται ότι είναι ο 12χρονος Μουχαμμέντ Εμίρ. «Δυστυχώς βρέθηκε ένα άψυχο σώμα. Πρόκειται για ένα αγόρι, πιθανότατα τον Μουχαμμέντ Εμίρ Μπιλίρ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια», δήλωσε ο Ακτάς, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων, καθώς ακούστηκε γυναικεία φωνή από τα χαλάσματα.

Ο κυβερνήτης του Κοτζάελι, Ιλχαμί Ακτάς, ανέφερε ότι 375 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό της AFAD, με τη συνδρομή οκτώ συσκευών εντοπισμού και πέντε ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Είπε επίσης ότι το κτίριο είχε ανεγερθεί το 2012 και είχε λάβει άδεια κατοίκησης το 2013.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση εννέα γειτονικών κτιρίων, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. Ο ιδιοκτήτης φαρμακείου που λειτουργούσε στο ισόγειο δήλωσε ότι δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση σε κολώνα του κτιρίου, επισημαίνοντας πως ενδέχεται η κατάρρευση να συνδέεται με έργα του μετρό ή αστάθεια του εδάφους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το πτώμα ενός αγοριού στα ερείπια και πως πιστεύεται ότι πρόκειται για το μικρότερο μέλος της οικογένειας που βρίσκεται εγκλωβισμένη.

Πηγή: ΚΥΠΕ