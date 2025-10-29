Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΟΗΕ: Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών από τις πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων της Χαμάς μετά τον θάνατο ενός στρατιώτη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε «φρικτό» τον αριθμό των νεκρών από τις πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας προτρέποντας όλα τα μέρη να μην αφήσουν την ειρήνη να «χαθεί».

«Οι αναφορές για περισσότερους από 100 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν σπίτια, σκηνές εκτοπισμένων και σχολεία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη, είναι φρικτές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων της Χαμάς μετά τον θάνατο ενός στρατιώτη, στην πιο θανατηφόρα νύχτα στον παλαιστινιακό θύλακα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στις αρχές Οκτωβρίου.

«Οι νόμοι του πολέμου είναι πολύ σαφείς σχετικά με την ύψιστη σημασία της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών», πρόσθεσε. «Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτοί οι θάνατοι έρχονται ακριβώς τη στιγμή που ο λαός της Γάζας άρχισε να πιστεύει ότι υπήρχε ελπίδα ότι η βία θα τελείωνε».

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν φέρει ανείπωτα βάσανα και δυστυχία, καθώς και τη σχεδόν ολική καταστροφή της Γάζας», είπε. «Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία για ειρήνη και αυτό το μονοπάτι προς ένα πιο δίκαιο και ασφαλές μέλλον να χαθεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

