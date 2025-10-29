Η Ευρώπη εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στη σύγκρουση με Ουκρανία, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Η Ευρώπη όλο και πιο ενεργά εμπλέκεται στη σύγκρουση στην Ουκρανία και μια σειρά χώρες του ΝΑΤΟ υλοποιούν σχέδιο «ανοιχτής σύγκρουσης με τη Ρωσία», υποστηρίζουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, καταγγέλλοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο «υπονομεύονται τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

«Οι αξιόπιστες πληροφορίες, που ανακοινώνονται, μαρτυρούν ότι η Δύση, η Ευρώπη, με προσπάθειες πρωτίστως μεμονωμένων χωρών, όλο και περισσότερο εμπλέκεται στην ουκρανική σύγκρουση», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντρ Γκρουσκό, σχολιάζοντας την έκθεση της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (ΥΕΚ), που έκανε λόγο για σχέδια του Παρισιού να αποστείλει εκστρατευτικό σώμα 2000 ανδρών στην Κεντρική Ουκρανία, αποτελούμενο ως επί το πλείστον από μισθοφόρους της Λεγεώνας των Ξένων με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική.

Ερωτηθείς εάν το Παρίσι επικοινώνησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη Μόσχα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο κ. Γκρουσκό, άλλοτε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι δεν υπήρξε ουδεμία τέτοια επαφή.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ακριβώς τέτοια σχέδια, όπως αυτά που ανακοίνωσε η ΥΕΚ, υλοποιούνται από το Παρίσι, εφόσον ειδικά το Παρίσι είχε την πρωτοβουλία της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων και συνεχίζει να ηγείται αυτής της συμμαχίας, την οποία μάλλον πρέπει να ονομάσουν συμμαχία των προθύμων να πολεμήσουν με τη Ρωσία», υποστήριξε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών.

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και η εισήγηση του Κονσταντίν Βοροντσόφ, αναπληρωτή επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος εκτίμησε ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ πέρασαν στην πρακτική υλοποίηση της γραμμής της ανοιχτής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, αποτέλεσμα της οποίας, που παρατηρούμε, είναι η υπονόμευση των θεμελίων της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

«Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να αυξάνει το πολεμικό του δυναμικό στα σύνορα με τη χώρα μας. Στις χώρες της Βαλτικής, της περιοχής της Μ.Θάλασσας και την Πολωνία ενισχύεται η αριθμητική σύνθεση και οι πολεμικές δυνατότητες σε πολυεθνικά τάγματα, τακτικές ομάδες, σχηματισμούς επιπέδου ταξιαρχίας. Αυξήθηκε η διάρκεια παραμονής των πλοίων των χωρών του ΝΑΤΟ στον Εύξεινο Πόντο. Ενεργοποιήθηκε η κατασκοπευτική δραστηριότητα στα θαλάσσια και εναέρια σύνορά μας στη Βαλτική και τη Μ.Θάλασσα», δήλωσε ο Κ. Βοροντσόφ. Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια μακρού χρόνου κάναμε κάθε τι το δυνατό, ώστε να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα δια της διπλωματικής οδού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο η επιθετική αντιρωσική πολιτική των αντιπάλων μας, η επιδεικτική και περιφρονητική αντιμετώπιση των νόμιμων συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της σφαίρας της ασφάλειας, οδήγησαν την κατάσταση σε αυτό το σημείο, όπου βρίσκεται σήμερα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διευθέτησης του Ουκρανικού, ο κ. Βοροντσόφ υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ συνάντησαν ανοιχτό σαμποτάζ από τους Ευρωπαίους» και ανέφερε ότι «μας κατηγορούν για απροθυμία να τερματίσουμε τη σύγκρουση αυτή, ωστόσο ειδικά οι χώρες της ΕΕ κάνουν στην πράξη το παν για τη συνέχισή της».

«Η Ρωσία πάντοτε είχε ως αφετηρία της ότι το σύστημα των διεθνών σχέσεων στον τομέα του ελέγχου των εξοπλισμών, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ωστόσο ως αποτέλεσμα της πολιτικής των χωρών της Δύσης τον τελευταίο καιρό αυτό το σύστημα αισθητά παρήκμασε», δήλωσε ο Ρώσος υψηλόβαθμος διπλωμάτης.

ΚΥΠΕ