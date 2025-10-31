Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ιράν καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η εντολή Τραμπ για επανέναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια

Το Ιράν καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογραμμίζει ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να καταστήσει υπόλογες τις ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της διάδοσης τέτοιων ειδεχθών όπλων», συμπληρώνει.

Επισημαίνει παράλληλα πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα. «Έχοντας μετονομάσει το "Υπουργείο Άμυνας" σε "Υπουργείο Πολέμου", ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί με νέες επιθέσεις τις προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΠΥΡΑΥΛΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑΠΥΡΑΥΛΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα