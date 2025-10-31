Amazon: Ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ - «Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;»

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει δεκάδες χιλιάδες εταιρικές θέσεις εργασίας ξεκινώντας άμεσα, σύμφωνα με το Reuters.

Αν και, όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο αριθμός υπολογίστηκε αρχικά σε 30.000 θέσεις και, αν και αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της (1,55 εκατ.), αγγίζει σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών εργαζομένων και συνιστά τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση από τα τέλη του 2022, όταν είχε ανακοινώσει 27.000 απολύσεις. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει αρχικά.

Ωστόσο, μετά από την διαρροή της πληροφορίας από το Reuters, η Amazon προέβη σε δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με τους σχεδιασμούς, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για περικοπές, κατεβάζοντας ωστόσο τον αριθμό «σε 14.000 περίπου θέσεις εργασίας».

Οι περικοπές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης δαπανών και «συμπίεσης» της γραφειοκρατίας μετά την υπερπρόσληψη της περιόδου κορύφωσης της ζήτησης στην πανδημία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επηρεαστούν πολλαπλά σκέλη του ομίλου: το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (People Experience & Technology/PXT), οι λειτουργίες (operations), οι συσκευές και υπηρεσίες (devices & services), καθώς και η Amazon Web Services (AWS).

Οι υπεύθυνοι ομάδων που επηρεάζονται παρακολούθησαν τη Δευτέρα ειδική εκπαίδευση για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό, με τα ενημερωτικά emails να ξεκινούν να αποστέλλονται το πρωί της Τρίτης.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Amazon είχε ήδη προχωρήσει σε μικρότερα κύματα περικοπών σε επιμέρους μονάδες, όπως οι συσκευές, οι επικοινωνίες και το podcasting. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι υλοποιεί πρωτοβουλία περιορισμού της διοικητικής ιεραρχίας, με μείωση βαθμίδων μάνατζμεντ και ανώνυμη γραμμή υποβολής παραπόνων. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα φέτος, η γραμμή συγκέντρωσε περί τα 1.500 μηνύματα και οδήγησε σε πάνω από 450 αλλαγές διαδικασιών.

Ο Τζάσι έχει προειδοποιήσει ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επιφέρει επιπλέον εξορθολογισμούς μέσω αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών.

«Αυτή η τελευταία κίνηση δείχνει ότι η Amazon πιθανώς επιτυγχάνει επαρκή αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη εντός των εταιρικών ομάδων, ώστε να υποστηρίξει μια σημαντική μείωση του προσωπικού», σημείωσε η αναλύτρια της eMarketer, Sky Canaves, προσθέτοντας ότι ο όμιλος δέχεται βραχυπρόθεσμη πίεση να αντισταθμίσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως είχε πει τον Ιούνιο ο Τζάσι, «Η αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει πιθανώς σε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας, ιδίως μέσω της αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών».

Amazon $AMZN CEO Andy Jassy just said when asked about Amazon's recent corporate layoffs:



"The announcement that we made a few days ago was not really financially driven. And it's not even really AI driven, not right now at least.



It really. It's culture. And if you grow as… pic.twitter.com/NEjYehB8UZ — Evan (@StockMKTNewz) October 30, 2025

Ο Τζάσι, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Amazon από τον Τζεφ Μπέζος το 2021, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για τη μείωση του κόστους σε ολόκληρη την εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Η Amazon απέλυσε 27.000 υπαλλήλους μεταξύ 2022 και 2023 και οι μειώσεις θέσεων εργασίας συνεχίστηκαν έκτοτε, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Με το νέο κύμα να αφορά καίριες εταιρικές λειτουργίες και την Amazon Web Services, η Amazon επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ επιθετικών επενδύσεων στο AI/υποδομές και άμεσης βελτίωσης περιθωρίων, μεταφέροντας σε μεγαλύτερο βαθμό τα κέρδη παραγωγικότητας της ΤΝ στη βάση κόστους της.

Η ανακοίνωση της Amazon

Η Beth Galetti, ανώτερη αντιπρόεδρος της Amazon, έγραψε σε σημείωμα προς το προσωπικό ότι η κίνηση αυτή θα κάνει την εταιρεία «ακόμα πιο ισχυρή», μετατοπίζοντας τους πόρους «ώστε να διασφαλίσουμε ότι επενδύουμε στα μεγαλύτερα στοιχήματά μας και σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας». Αναγνώρισε ότι ορισμένοι θα αμφισβητούσαν την κίνηση αυτή, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε καλές επιδόσεις. Στα τέλη Ιουλίου, η Amazon ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των πωλήσεων κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 167,7 δισεκατομμύρια δολάρια (125 δισεκατομμύρια λίρες).

Ωστόσο, η κ. Galetti δήλωσε ότι οι περικοπές ήταν απαραίτητες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι «η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του Διαδικτύου» και «επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να οργανωθούμε με πιο λιτό τρόπο, με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας και περισσότερη ευθύνη, ώστε να κινούμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τους πελάτες και την επιχείρησή μας», πρόσθεσε.

Στη σημείωση, που κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους της Amazon την Τρίτη, αναφερόταν ότι η εταιρεία «εργάζεται σκληρά για να υποστηρίξει όλους όσους επηρεάζονται από την αλλαγή», μεταξύ άλλων βοηθώντας τους επηρεαζόμενους να βρουν νέες θέσεις εργασίας εντός της Amazon.

Πρόεδρος FED: Η «αποκάλυψη» στις προσλήψεις από την ΤΝ είναι πραγματική - Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σχεδόν μηδενική

Έν τω μεταξύ ένα πιο σκοτεινό υπόβαθρο για την αμερικανική αγορά εργασίας περιέγραψε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ. Παρότι η ανεργία βρίσκεται στο 4,3% και η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, ο Πάουελ σημείωσε ότι, όταν διορθωθούν οι στατιστικές υπερεκτιμήσεις στα μισθολόγια, «η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σχεδόν μηδενική».

Συνδέοντας την κάμψη αυτή με τον τρόπο που οι εταιρείες αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο επικεφαλής της Fed επισήμανε πως οι διευθύνοντες σύμβουλοι δηλώνουν πλέον ανοιχτά στους επενδυτές ότι η ΤΝ τους επιτρέπει να αυξάνουν την παραγωγικότητα με μικρότερες ομάδες. Όπως είπε, «σημαντικός αριθμός εταιρειών» έχει ανακοινώσει πρόσφατα απολύσεις ή παγώματα προσλήψεων, «πολλές εκ των οποίων επικαλούνται ρητά την ΤΝ» ως αιτία.

Το μήνυμα που κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους της Amazon:

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι προχωράμε σε οργανωτικές αλλαγές σε ολόκληρη την Amazon, οι οποίες θα επηρεάσουν ορισμένους συναδέλφους μας. Θα υπάρξουν σήμερα επικοινωνίες από τα στελέχη προς εκείνες τις ομάδες και τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά θέλαμε επίσης να μοιραστούμε το ευρύτερο πλαίσιο για το τι συμβαίνει και γιατί.

Πέρυσι, ο Andy δημοσίευσε ένα σημείωμα σχετικά με την ενίσχυση της κουλτούρας και των ομάδων μας – εξηγώντας πώς θέλουμε να λειτουργούμε ως το μεγαλύτερο startup στον κόσμο, τη σημασία της ύπαρξης της σωστής δομής για να επιτυγχάνεται τέτοια ταχύτητα και ανάληψη ευθύνης, και την ανάγκη να είμαστε διαρθρωμένοι έτσι ώστε να μπορούμε να εφευρίσκουμε, να συνεργαζόμαστε, να είμαστε διασυνδεδεμένοι και να παραδίδουμε στους πελάτες το απόλυτα καλύτερο. Πολλοί από εσάς καταβάλατε σημαντική προσπάθεια σε αυτή την εργασία ενίσχυσης των οργανισμών σας, μειώνοντας επίπεδα ιεραρχίας, αυξάνοντας την ανάληψη ευθύνης και βοηθώντας στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα, με τις ομάδες να κινούνται ταχύτερα και πολλούς Amazonians να νιώθουν μεγαλύτερη ιδιοκτησία, και η S-team κι εγώ εκτιμούμε όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα είναι συνέχεια αυτής της προσπάθειας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί, μειώνοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα και μετατοπίζοντας πόρους ώστε να διασφαλίσουμε ότι επενδύουμε στα μεγαλύτερα στοιχήματά μας και σε ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας.

Παρότι αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, θα σημαίνει συνολική μείωση του εταιρικού εργατικού μας δυναμικού κατά περίπου 14.000 θέσεις. Εργαζόμαστε σκληρά για να υποστηρίξουμε όλους όσοι επηρεάζεται η θέση τους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς στους περισσότερους εργαζομένους 90 ημερών για να αναζητήσουν έναν νέο ρόλο εσωτερικά (ο χρόνος θα διαφέρει λίγο βάσει των τοπικών νόμων), και οι ομάδες στελέχωσής μας θα δώσουν προτεραιότητα στους εσωτερικούς υποψηφίους για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να βρουν νέους ρόλους εντός της Amazon. Για τους συναδέλφους μας που δεν θα μπορέσουν να βρουν νέο ρόλο στην Amazon ή που επιλέξουν να μην αναζητήσουν, θα προσφέρουμε υποστήριξη μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης απόλυσης, υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης, παροχών ασφάλισης υγείας και άλλων.

Κοιτώντας προς το 2026, όπως ανέφερε ο Andy νωρίτερα φέτος, αναμένουμε να συνεχίσουμε τις προσλήψεις σε καίριες στρατηγικές περιοχές ενώ ταυτόχρονα θα εντοπίζουμε πρόσθετα σημεία όπου μπορούμε να αφαιρέσουμε επίπεδα, να αυξήσουμε την ανάληψη ευθύνης και να επιτύχουμε κέρδη αποδοτικότητας.

Ορισμένοι μπορεί να ρωτήσουν γιατί μειώνουμε θέσεις ενώ η εταιρεία αποδίδει καλά. Σε όλες τις δραστηριότητές μας, προσφέρουμε κάθε μέρα εξαιρετικές εμπειρίες πελατών, καινοτομούμε με γρήγορους ρυθμούς και παράγουμε ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Αυτή η γενιά της ΤΝ είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει μετά το Διαδίκτυο και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ ταχύτερα από ποτέ (σε υφιστάμενα τμήματα της αγοράς και σε εντελώς νέα). Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι πιο «λιτά», με λιγότερα επίπεδα και περισσότερη ιδιοκτησία, ώστε να κινούμαστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τους πελάτες μας και την επιχείρηση.

Δεν γνωρίζω καμία άλλη εταιρεία με το εύρος της Amazon, με τον αριθμό των συναρπαστικών τολμηρών στοιχημάτων που κάνουμε και με όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πελατών καλύτερη και ευκολότερη σε όλο τον κόσμο. Εμπνέομαι από όσα βλέπω σε ολόκληρη την εταιρεία κάθε μέρα, και η S-team κι εγώ εκτιμούμε όλα όσα κάνετε.

Beth»

