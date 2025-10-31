Νέες αποκαλύψεις για τον Άντριου: «Έφερε 40 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο του στην Ταϊλάνδη»

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ «δεν έχει ηθικά όρια» και εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για να «βάλει λεφτά στην τσέπη» και να κυνηγήσει γυναίκες, δήλωσε ο ιστορικός Άντριου Λάουνι σε ένα νέο podcast της Daily Mail, το περιεχόμενο του οποίου δημοσιεύτηκε στο σάιτ της εφημερίδας.

Μιλώντας στο «Deep Dive: The Fall of the House of York», ο Λάουνι ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους στην Ταϊλάνδη, ο ατιμασμένος πρώην πρίγκιπας έφερε 40 ιερόδουλες στο πεντάστερο ξενοδοχείο του σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Ο Λάουνι είναι συγγραφέας της, μη εξουσιοδοτημένης, βιογραφίας με τίτλο«The Rise and Fall of the House of York», η οποία καταγράφει την θεαματική πτώση του Άντριου.

Είπε στην αρθρογράφο της Daily Mail, Σάρα Βάιν, ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τον συμβούλεψε να μην δώσει στον Άντριου το ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου το 2001, προειδοποιώντας τον ότι θα «κυνηγούσε γυναίκες και ότι θα έπαιζε γκολφ».

Ο Λάουνι ισχυρίζεται ότι ο νυν βασιλιάς παραγκωνίστηκε από τον τότε πρωθυπουργό Σερ Τόνι Μπλερ και τον σύμμαχό του Πίτερ Μάντελσον. Έτσι, εν μέσω αυτού που ο Λάουνι περιγράφει ως «κρίση μέσης ηλικίας», ο Άντριου ξεκίνησε μια σειρά ταξιδιών που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους και που λειτουργούσαν και ως διακοπές.

«Το 2001, ο Άντριου είναι 41 ετών, περνάει κρίση μέσης ηλικίας και αρχίζει να κυνηγάει πολλές γυναίκες», λέει ο Λάουνι. Και συνεχίζει:

«Πάντα διαθέτει δύο εβδομάδες για τον “προσωπικό του χρόνο”. Έτσι, πληρώνουμε για τις διακοπές του και μετά φεύγει και κάνει διάφορα πράγματα.

Υπήρξε ένα διάσημο ταξίδι στην Ταϊλάνδη – για τους εορτασμούς των γενεθλίων του βασιλιά. Ο Άντριου εκπροσωπεί τη χώρα του και επιμένει να μένει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων αντί για την πρεσβεία, όπως έκανε πάντα. Ο Άντριου έφερε 40 ιερόδουλες σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη σε διπλωμάτες και άλλους».

Όταν ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια του podcast για τον ισχυρισμό σχετικά με τις 40 ιερόδουλες, ο ιστορικός είπε ότι είχε επαληθευτεί από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανταποκριτή του Reuters και ενός μέλους της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας.

Την Πέμπτη, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία για να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του πρίγκιπα και του έστειλε επίσημη ειδοποίηση να εγκαταλείψει το Royal Lodge.

Πέρα από το σεξ, ο Λάουνι σημείωσε ότι η «πραγματική ανησυχία» του για τον Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος ήταν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Ο Άντριου έστελνε μια λίστα με άτομα που ήθελε να συναντήσει για τα προσωπικά του επιχειρηματικά συμφέροντα», ισχυρίστηκε ο ιστορικός.

«Ή για τα συμφέροντα ενός άνδρα ονόματι Ντέιβιντ Ρόουλαντς, με τον οποίο είχε επιχειρηματική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο Άντριου κατάφερε να προωθήσει την έκδοση τραπεζικής άδειας για τον Ρόουλαντς στη Μέση Ανατολή. Κατάφερε να οργανώσει μια συνάντηση στην Κίνα για τον Ρόουλαντς, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες εκεί. Όλα τα αρχεία από την περίοδο που ήταν εμπορικός απεσταλμένος μεταξύ 2001 και 2011 παραμένουν κλειστά. Θα έπρεπε να βρίσκονται στο Εθνικό Αρχείο. Παραμένουν κλειστά και αυτό είναι μέρος της συνωμοσίας σιωπής γύρω από τον Άντριου που πρέπει να σπάσουμε», είπε ο Λάουνι.

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον βασιλιά σχετικά με τον Άντριου, ο Λάουνι είπε ότι θα ήθελε «λιγότερη μυστικότητα και περισσότερη διαφάνεια» από την βασιλική οικογένεια.

Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε πριν από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αφαιρέσει επίσημα τους τίτλους του Άντριου.

Ο Λάουνι δήλωσε: «Ο Άντριου φέρνει σαφώς δυσφήμιση σε ολόκληρο το θεσμό. Υπονομεύει όλο το καλό έργο που κάνει η υπόλοιπη οικογένεια.

Αν είχε γίνει σωστή εξέταση του Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου, μερικά από αυτά τα προβλήματα ίσως να μην είχαν συμβεί.

Νομίζω ότι η οικογένεια θα κέρδιζε πολύ σεβασμό αν τον έδιωχναν. Αν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, ας τις αντιμετωπίσει.

Ας πάει, αν χρειαστεί, στη φυλακή. Αυτό θα δείξει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Μιλώ ως μοναρχικός που θέλει να επιβιώσει η μοναρχία. Αλλά δεν θέλω να επιβιώσει αν αυτοί οι διεφθαρμένοι και ανέντιμοι βασιλείς έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης».

Πηγή: ertnews.gr