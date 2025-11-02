Βρετανία: Νέα αστυνομική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ζητούν πολιτικοί και δικαστικοί

Οι φωνές που ζητούν να ανοίξει εκ νέου έρευνα από την βρετανική αστυνομία προκειμένου να επανεξεταστούν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του, πληθαίνουν μέρα με την ημέρα.

Βουλευτές και ένας από τους κορυφαίους πρώην εισαγγελείς της Βρετανίας δήλωσαν ότι η Σκότλαντ Γιαρντ θα πρέπει να ανοίξει ξανά την έρευνά της σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου κακοποίησε σεξουαλικά τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρίγκιπας αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις να εμφανιστεί ενώπιον μιας επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ που διερευνά τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, με ένα από τα μέλη της να προειδοποιεί τον Άντριου «αν δεν προσκομίσει πληροφορίες, θα βρούμε όλες τις πληροφορίες» και ότι «δεν θα το αφήσουν να περάσει».

Η Σκότλαντ Γιαρντ αποφάσισε να μην διεξάγει ποινική έρευνα το 2016, όταν διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι καταγγελίες της Τζιουφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο, τις οποίες ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Ο Ναζίρ Αφζάλ, πρώην γενικός εισαγγελέας της Βορειοδυτικής Αγγλίας, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4: «Εκείνη την εποχή, δεν είχε ληφθεί κατάθεση από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και στη συνέχεια, το 2021, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επανεξέταση με βάση τα ευρήματα της αστικής υπόθεσης, αλλά και της δίωξης της Γκισλέιν Μάξγουελ στις ΗΠΑ, και πάλι το θέμα δεν διερευνήθηκε.

«Επομένως, αυτό το θέμα δεν έχει διερευνηθεί, πόσο μάλλον να προχωρήσει περαιτέρω».

«Η εμπιστοσύνη του κοινού έχει κλονιστεί από αυτό. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάποια δικαιοσύνη εδώ και ότι αν είσαι ισχυρός, δεν λαμβάνεις το ίδιο επίπεδο προσοχής που θα λάμβανες αν ήσουν, ας πούμε, άστεγος», πρόσθεσε.

Η Ρέιτσελ Μάσκελ, ανεξάρτητη βουλευτής του Γιορκ, τόνισε: «Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά ως ιδιώτης πολίτης, εμπιστεύομαι ότι ο κ. Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ θα είναι χρήσιμος στην αντιμετώπιση αυτής και άλλων ερωτημάτων που σχετίζονται με την προηγούμενη ζωή του».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει εξετάσει τρεις φορές τους ισχυρισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες του Άντριου και του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Λονδίνο και επέλεξε να μην τους διερευνήσει.

Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι «ερευνά» τους ισχυρισμούς ότι ο βασιλικός πρίγκιπας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον σωματοφύλακά του για να δυσφημίσει τον κατήγορό του.

