Δεύτερος φονικός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν (φώτος / βίντεο)

Σεισμός 6,3 βαθμών στο Αφγανιστάν με 7 νεκρούς και 150 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 150 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών που έπληξε περιοχή κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, κατά τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή αυτή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου (πάνω από 2.200 νεκροί).

Πηγή: ΚΥΠΕ

