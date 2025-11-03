Δεύτερος φονικός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν (φώτος / βίντεο)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 150 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών που έπληξε περιοχή κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, κατά τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.
Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή αυτή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου (πάνω από 2.200 νεκροί).
وروستۍ زلزلې د مزار شریف روضیې ته هم زیان اړولي دی.#earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/IXwn5w8Lps— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 3, 2025
⭕ A strong #earthquake of 6.3 magnitude and 10 km depth struck Hindu Kush mountain range in #Afghanistan 45 kms ESE of Mazar Sharif a short while ago.— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) November 2, 2025
Jolts felt in Turkmenistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. pic.twitter.com/vfS3TqYvuU
A Powerful #Earthquake struck #Afghanistan’s #Samangan and #Balkh Provinces late last night. According to Initial reports, Seven people have been Martyred, around 150 Injured, and a large number of Homes destroyed. #ARCS Rescue and Medical teams have arrived in the affected areas… pic.twitter.com/rMIe1V3THi— Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) November 3, 2025
Πηγή: ΚΥΠΕ