Αυξήθηκε στους 20 ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Ισχυρός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα, λίγους μήνες μετά από έναν ακόμη φονικό σεισμό, που έπληξε τη χώρα.

Ο σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε βάθος 28 χιλιομέτρων, με επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 320 τραυματίστηκαν στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν, στους δημοσιογράφους το πρωί της Δευτέρας, τονίζοντας ότι αυτός ήταν ένας προκαταρκτικός απολογισμός.

Δεν έδωσε αναλυτική εικόνα των θυμάτων σε ολόκληρη την επαρχία.

Οι κάτοικοι της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του βόρειου Αφγανιστάν, βγήκαν στους δρόμους λόγω φόβων ότι τα σπίτια τους θα κατέρρεαν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το φημισμένο Μπλε Τζαμί της πόλης από τον 15ο αιώνα υπέστη επίσης ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ, περίπου 420 χιλιόμετρα νότια, μεταδίδει το ΓΠΕ.

Τα κακά δίκτυα συγκοινωνιών και οι υποδομές στο ορεινό Αφγανιστάν έχουν εμποδίσει την αντιμετώπιση καταστροφών στο παρελθόν, καθώς οι αρχές χρειάζονται ώρες ή και ημέρες να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά για να αξιολογήσουν την έκταση των ζημιών.

Τον Αύγουστο, ένας σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας ''εξαφάνισε'' χωριά στις πλαγιές των βουνών και σκότωσε περισσότερους από 2.200 ανθρώπους.

Μεγάλες σεισμικές δονήσεις στη δυτική Χεράτ, κοντά στα ιρανικά σύνορα, το 2023, και στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ το 2022 σκότωσαν εκατοντάδες και κατέστρεψαν χιλιάδες σπίτια.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι η πείνα αυξάνεται ανάμεσα στον αφγανικό πληθυσμό.

Η απομονωμένη χώρα υποφέρει από μια ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται από την ξηρασία, τους οικονομικούς περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα και την απώθηση εκατομμυρίων Αφγανών πολιτών από το γειτονικό Ιράν και το Πακιστάν.

