Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αυξήθηκε στους 20 ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: newswire.lk

Τα κακά δίκτυα μεταφορών στο ορεινό Αφγανιστάν δυσκολεύουν την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς οι αρχές χρειάζονται ώρες ή ημέρες για να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά.

Ισχυρός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα, λίγους μήνες μετά από έναν ακόμη φονικό σεισμό, που έπληξε τη χώρα.

Ο σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε βάθος 28 χιλιομέτρων, με επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 320 τραυματίστηκαν στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν, στους δημοσιογράφους το πρωί της Δευτέρας, τονίζοντας ότι αυτός ήταν ένας προκαταρκτικός απολογισμός.

Δεν έδωσε αναλυτική εικόνα των θυμάτων σε ολόκληρη την επαρχία.

Οι κάτοικοι της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του βόρειου Αφγανιστάν, βγήκαν στους δρόμους λόγω φόβων ότι τα σπίτια τους θα κατέρρεαν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το φημισμένο Μπλε Τζαμί της πόλης από τον 15ο αιώνα υπέστη επίσης ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ, περίπου 420 χιλιόμετρα νότια, μεταδίδει το ΓΠΕ.

Τα κακά δίκτυα συγκοινωνιών και οι υποδομές στο ορεινό Αφγανιστάν έχουν εμποδίσει την αντιμετώπιση καταστροφών στο παρελθόν, καθώς οι αρχές χρειάζονται ώρες ή και ημέρες να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά για να αξιολογήσουν την έκταση των ζημιών.

Τον Αύγουστο, ένας σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας ''εξαφάνισε'' χωριά στις πλαγιές των βουνών και σκότωσε περισσότερους από 2.200 ανθρώπους.

Μεγάλες σεισμικές δονήσεις στη δυτική Χεράτ, κοντά στα ιρανικά σύνορα, το 2023, και στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ το 2022 σκότωσαν εκατοντάδες και κατέστρεψαν χιλιάδες σπίτια.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι η πείνα αυξάνεται ανάμεσα στον αφγανικό πληθυσμό.

Η απομονωμένη χώρα υποφέρει από μια ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται από την ξηρασία, τους οικονομικούς περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα και την απώθηση εκατομμυρίων Αφγανών πολιτών από το γειτονικό Ιράν και το Πακιστάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΣΕΙΣΜΟΣΑφγανιστάνΝΕΚΡΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα