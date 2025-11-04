Πεκίνο και Μόσχα δεσμεύονται να δώσουν κοινή απάντηση σε «μονομερείς» κυρώσεις

Η Κίνα και η Ρωσία δεσμεύθηκαν να δώσουν κοινή απάντηση σε μονομερείς κυρώσεις στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Ρώσου Πρωθυπουργού, καθώς ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Πεκίνου να προωθήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα παρά τις «ταραχώδεις» εξωτερικές συνθήκες.

«Οι δύο πλευρές θα καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια για αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία μας σε αντίπαλα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα», ανέφεραν το Πεκίνο και η Μόσχα σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σήμερα έπειτα από συνάντηση του Πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν μία ημέρα νωρίτερα.

«Οποιαδήποτε μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα ληφθούν από οποιαδήποτε χώρα ή ομάδα χωρών παρακάμπτοντας αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι παράνομα», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι τέτοια μέτρα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω ανανεωμένων προσπαθειών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας πιέζοντας τη Μόσχα - και όσους συναλλάσσονται με τη Μόσχα - με κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς.

Στην κοινή ανακοίνωση, η Κίνα και η Ρωσία επισημαίνουν την ανάγκη να «εμποδιστεί κάποια χώρα από το να καταχραστεί το μονοπώλιο και τη δεσπόζουσα θέση της σε συγκεκριμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας» χωρίς να κατονομάζουν άμεσα τις ΗΠΑ.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν σήμερα στο Πεκίνο, καλώντας σε διεύρυνση αμοιβαίων επενδύσεων, μία ημέρα αφότου ο Πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ είχε την καθιερωμένη συνάντηση με τον Μισούστιν στη Χανγκτσόου, όπου ο Λι είπε πως η Κίνα θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας συνέχισαν την πορεία τους προς υψηλότερου επίπεδου και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη, προχωρώντας σταθερά παρά ένα ταραχώδες εξωτερικό περιβάλλον», είπε ο Σι στον Μισούστιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV. «Η διαφύλαξη, εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας είναι μια στρατηγική επιλογή και για τις δύο πλευρές», είπε ο Σι.

Ο Μισούστιν δήλωσε πως είναι σημαντικό για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για προσέλκυση αμοιβαίων επενδύσεων και να υποστηρίζουν κοινά σχέδια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Σι και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν μια «χωρίς όρια» σύμπραξη τον Φεβρουάριο του 2022 μερικές ημέρες προτού ο Πούτιν στείλει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία.

Κινεζικές κρατικές μεγάλες εταιρίες ανέστειλαν αγορές ρωσικού πετρελαίου μεταφερόμενου διά θαλάσσης μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες, όπως μετέδωσε τον περασμένο μήνα το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters