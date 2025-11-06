Στο Συμβούλιο Ασφαλείας το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας - Τι προβλέπει

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις στους κόλπους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου οι ΗΠΑ παρουσίασαν το προσχέδιο απόφασης προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του ΣΑ και περιφερειακών εταίρων (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), διευκρίνισε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.

Το κείμενο - δεν έχει αναφερθεί ως αυτό το στάδιο καμιά ημερομηνία για την πιθανή υποβολή του σε ψηφοφορία - «καλωσορίζει την Επιτροπή Ειρήνης» της οποίας αναμένεται να τεθεί επικεφαλής ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, για να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας και να εξουσιοδοτήσει «την ισχύ της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που προβλεπόταν στο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ), ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Χάρη στον τολμηρό ηγετικό ρόλο του προέδρου Τραμπ, οι ΗΠΑ για ακόμη μια φορά θα επιτύχουν αποτελέσματα στον ΟΗΕ -- όχι ατελείωτες συζητήσεις», σχολιάζει το κείμενο της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Τα μέρη άδραξαν αυτή την ιστορική ευκαιρία ώστε επιτέλους να τερματιστούν δεκαετίες σκοτωμών και να γίνει το όραμα του προέδρου (των ΗΠΑ Τραμπ) για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα», προστίθεται.

Σε επίσκεψή του στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιδιώξει εντολή του ΟΗΕ.

Η δημιουργία της στρατιωτικής δύναμης συμπεριλαμβανόταν στην πρόταση Τραμπ που οδήγησε στην κήρυξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το κείμενο, θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και σκοπός είναι να αναπτυχθεί για να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από όπου θα αποσυρθεί ο στρατός του Ισραήλ.

Πέρα από την ανάπτυξη της ΔΔΣ, οι μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου Τραμπ προέβλεπαν περαιτέρω απόσυρση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς - που δεν έχει συναινέσει - και έπειτα την ανοικοδόμηση του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή.

cnn.gr