Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι λόγω υπερχείλισης χειμάρρου - Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών (βίντεο)

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα. Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [#17novembre 10:00] pic.twitter.com/VzoNqiKUEx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Στο μεταξύ, στην τοποθεσία Μπρατσάνο συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας, οι οποίοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στο οποίο ζούσαν, πάντα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.

Massive flooding occurred in the Versa, Gorizia Province, Italy (17.11.2025)pic.twitter.com/qJ23SArKEz — Disaster News (@Top_Disaster) November 17, 2025

❌#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre 10:30] https://t.co/iuRRD4hGeg pic.twitter.com/1Q6Jn68FuT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ