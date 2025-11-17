Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι λόγω υπερχείλισης χειμάρρου - Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών (βίντεο)

Φωτογραφία: Vigili del Fuoco

Γίνονται προσπάθειες εντοπισμού ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας μετά την κατάρρευση του κτηρίου στο οποίο ζούσαν.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα. Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Στο μεταξύ, στην τοποθεσία Μπρατσάνο συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας, οι οποίοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στο οποίο ζούσαν, πάντα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΙΤΑΛΙΑαγνοούμενοιΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

