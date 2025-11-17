Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στο ΣΑ ΟΗΕ για το ψήφισμα για Γάζα

Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να υποχωρήσουν στις ενστάσεις του Ισραήλ για απάλειψη από το ψήφισμα το οποίο θα καταθέσουν σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, της αναφοράς για μελλοντική ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους.

Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει στο Ισραήλ, η οποία μεταφέρεται σήμερα με αναφορές αλλά και πληροφορίες στα ΜΜΕ, ενόψει της συζήτησης στην έδρα του διεθνούς οργανισμού. Μιας συζήτησης της οποίας προηγήθηκε ένα οργιώδες παρασκήνιο αλλά και διαβουλεύσεις ανάμεσα στα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμα και μη, χωρίς μέχρι στιγμής να φαίνεται ότι αναιρέθηκε η πιθανότητα άσκησης βέτο από τη Ρωσία, η οποία κατέθεσε δικό της σχέδιο ψηφίσματος ή και την Κίνα, η οποία ζήτησε την εξ ολοκλήρου αφαίρεση του Σχεδίου Τραμπ από το ψήφισμα.

Η τελευταία πάντως τροποποίηση στο σχέδιο από πλευράς των ΗΠΑ, πάντα σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, έχει οδηγήσει το σημείο στο οποίο το Ισραήλ ενίσταται στην ακόλουθη διατύπωση: «Μετά την πλήρη εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της Παλαιστινιακής Αρχής και σύμφωνα με την πρόοδο στην ανοικοδόμηση της Γάζας, ενδέχεται να προκύψουν συνθήκες που θα επιτρέψουν μια αξιόπιστη πορεία προς την υλοποίηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίω,ν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για έναν πολιτικό ορίζοντα συνύπαρξης σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας».

Σε άρθρο του στην Washington Post την Παρασκευή ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, εξήγησε λεπτομερώς την αμερικανική φιλοσοφία πίσω από το ψήφισμα αναφέροντας ότι η απόρριψη του σημαίνει «στήριξη της συνέχισης της κυριαρχίας της Χαμάς ή επιστροφή στον πόλεμο με το Ισραήλ». Τόνισε δε ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει άλλον έναν κύκλο βίας.

Πάντως, η Χαμάς εξέδωσε χθες βράδυ ανακοίνωση με την οποία αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνο», προειδοποιώντας για «προσπάθεια επιβολής διεθνούς κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας υπό το πρόσχημα μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης». Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «αντιτίθεται στον αφοπλισμό της Γάζας». Εξάλλου, κατέστησε σαφές ότι απορρίπτει παράλληλα οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η τύχη του ψηφίσματος της Κυβέρνησης Τραμπ, μαζί και για τη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) αλλά και του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα διοικεί προσωρινά τη Γάζα, θα κριθεί γύρω στα μεσάνυχτα απόψε, ώρα Κύπρου. Το καλύτερο για τις ΗΠΑ σενάριο θα είναι η μη ενάσκηση βέτο από τη Μόσχα ή το Πεκίνο και η τήρηση αποχής από αυτά τα δύο μόνιμα μέλη. Με δεδομένη τη στήριξη των ΗΠΑ, εννέα από τις υπόλοιπες δώδεκα χώρες θα πρέπει να υπερψηφίσουν την πρόταση των ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ