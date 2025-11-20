Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Στον αέρα η δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους με το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται ξανά για παραβίαση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

«Οι βομβαρδισμοί κι οι θάνατοι ξανάρχισαν. Δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ούτε στιγμή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχραφ Αμπού Σουλτάν, 50 ετών, που μόλις επέστρεψε στην πόλη της Γάζας για να ξαναφτιάξει το σπίτι του, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο που ήταν εκτοπισμένος στο νότιο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας και άλλοι δεκατρείς στην περιοχή της Χαν Γιούνις. Δυο νοσοκομεία με τα οποία επικοινώνησε το AFP επιβεβαίωσαν τον απολογισμό αυτό.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας» σε ανταπόδοση για πυρά «προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες (του) στη Χαν Γιούνις».

Τα πυρά αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα κανέναν τραυματισμό αλλά αποτέλεσαν «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε.

Απορρίπτοντας την «αξιοθρήνητη προσπάθεια να δικαιολογηθούν (…) οι ασταμάτητες παραβιάσεις» της συμφωνίας από την ισραηλινή πλευρά, η Χαμάς κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και κάλεσε τις ΗΠΑ να «ασκήσουν άμεση και σοβαρή πίεση» για να αναγκαστεί το Ισραήλ «να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός».

Από τη 10η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ πάνω από τριακόσιοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη λέει πως δεν διεξάγει επιχειρήσεις παρά μόνο σε ανταπόδοση για παραβιάσεις από την άλλη πλευρά.

Οι πιο φονικές ισραηλινές επιδρομές καταγράφτηκαν την 29η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και δεδομένα που έδωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πέντε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές σκοτώθηκαν γονείς και τα τρία παιδιά τους στην πόλη της Γάζας ενώ δύο ακόμη παιδιά βρέθηκαν νεκρά στη Χαν Γιούνις.

Δεύτερη φάση κατάπαυσης πυρός

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επέτρεψε στην πρώτη της φάση τον επαναπατρισμό των είκοσι τελευταίων ζωντανών ομήρων που απέμεναν, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και 25 λειψάνων θανόντων ομήρων από τους 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει η Χαμάς.

Το Ισραήλ απαιτεί να επιστραφούν οι τελευταίοι τρεις αποβιώσαντες όμηροι και κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πως κωλυσιεργεί εσκεμμένα, ενώ από την άλλη η Χαμάς τονίζει ότι είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους στον θύλακο που πνίγεται σε τόνους συντριμμιών.

Η έναρξη της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. Προβλέπει ιδίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων, τον σχηματισμό μεταβατικού σχήματος που θα κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα απόφαση με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο Τραμπ, όμως η Χαμάς, a priori αποκλεισμένη από οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, κι αρνούμενη να αφοπλιστεί υπό όρους που θέτει το Ισραήλ, κατήγγειλε πως το κείμενο «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα» του παλαιστινιακού λαού.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.500 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Κατά τα δεδομένα του υπουργείου, πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά

