Γερμανία: Μη αποδεκτό αν ισχύει το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Μη αποδεκτό χαρακτηρίζει η Καγκελαρία στο Βερολίνο σχέδιο 28 σημείων που έχει διαρρεύσει για την ειρήνευση στην Ουκρανία, στην περίπτωση που αυτό ισχύει.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, «δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Εάν όμως ισχύει, δίνονται στον Πούτιν εδάφη που δεν έχει πάρει στο πεδίο μάχης, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, την ώρα μάλιστα που η Ρωσία χτυπά μαζικά, καθημερινά, πολιτικούς στόχους, σκοτώνοντας αμάχους.

Η Ρωσία με τις επιθέσεις αυτές δημιουργεί μια πολύ ύπουλη κατάσταση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντενφουλ από τις Βρυξέλλες, δήλωσε πως χαιρετίζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, όμως είπε ότι αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τους Ουκρανούς, που έχουν και τον πρώτο λόγο, αλλά και τους Ευρωπαίους που για αυτούς υπάρχει ύψιστο θέμα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ