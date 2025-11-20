Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γερμανία: Μη αποδεκτό αν ισχύει το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η γερμανική Καγκελαρία απορρίπτει το σχέδιο 28 σημείων που έχει διαρρεύσει τις τελευταίες μέρες και θέλει τη Ρωσία να διατηρεί εδάφη της Ουκρανίας.

Μη αποδεκτό χαρακτηρίζει η Καγκελαρία στο Βερολίνο σχέδιο 28 σημείων που έχει διαρρεύσει για την ειρήνευση στην Ουκρανία, στην περίπτωση που αυτό ισχύει.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, «δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Εάν όμως ισχύει, δίνονται στον Πούτιν εδάφη που δεν έχει πάρει στο πεδίο μάχης, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, την ώρα μάλιστα που η Ρωσία χτυπά μαζικά, καθημερινά, πολιτικούς στόχους, σκοτώνοντας αμάχους.

Η Ρωσία με τις επιθέσεις αυτές δημιουργεί μια πολύ ύπουλη κατάσταση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντενφουλ από τις Βρυξέλλες, δήλωσε πως χαιρετίζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, όμως είπε ότι αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τους Ουκρανούς, που έχουν και τον πρώτο λόγο, αλλά και τους Ευρωπαίους που για αυτούς υπάρχει ύψιστο θέμα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΓΕΡΜΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΕΜΟΣΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα