Οι Αμερικάνοι παρέδωσαν το ειρηνευτικό σχέδιο στο Κίεβο - Τα «αγκάθια» και η αντίδραση της Ευρώπης

Απεσταλμένοι του Πενταγώνου παρέδωσαν το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Κίεβο, όπως έκανε γνωστό ο αμερικανικός στρατός, ένα σχέδιο όμως στο οποίο η Ουκρανία δύσκολα θα συμφωνήσεις καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει την παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα.

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στο Κίεβο συζητούν ενδελεχώς το σχέδιο με το οποίο προτείνεται να μπει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η απαίτηση της Ουάσινγκτον το Κίεβο να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφών και τον περιορισμό των ενόπλων δυνάμεών προκάλεσε την αντίδραση της Ευρώπης, με κορυφαίους αξιωματούχους να διαμηνύουν ότι δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, τόσο της ΕΕ, όσο και της Ουκρανίας.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Τραμπ

Δημοσίευμα των Financial Times, αναφέρει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου Γουίτκοφ, συνέταξαν ένα ειρηνευτικό πλαίσιο 28 σημείων για τον «τερματισμό» του πολέμου, το οποίο αναφέρει ότι η Ουκρανία:

Παραχωρεί το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Μειώνει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της κατά το ήμισυ.

Εγκαταλείπει βασικές κατηγορίες όπλων με ταυτόχρονη ανάκληση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Τα ρωσικά αναγνωρίζονται ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ουκρανό Ρουστέμ Ούμεροφ για τις λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα και τώρα οι ΗΠΑ προτρέπουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι Βρυξέλλες ταυτόχρονα ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, προωθώντας σχέδιο για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Το Λονδίνο εξέφρασε στήριξη στις αμερικανικές προσπάθειες. Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», προσθέτοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Νοέλ Μπαρό, τόνισε ότι «Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη, μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία τους. Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η στάση του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά όχι για παράδοση», υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει απώλεια κυριαρχίας «είναι απαράδεκτη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, τόνισε ότι «το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ακόμη ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Μετά τις συνομιλίες του στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως η Τουρκία έχει προτείνει «διάφορα σχήματα» διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σημασία της τουρκικής μεσολάβησης.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υποβιβάζει τη σημασία της αμερικανικής πρωτοβουλίας, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές διαβουλεύσεις» και πως οι ρωσικές θέσεις παραμένουν όπως τις έχει εκφράσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

