Ζελένσκι: Έτοιμος για κρίσιμες συνομιλίες με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Κάλας: «Να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο»

Νωρίτερα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, δήλωσε πως «έχουμε ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» το οποίο συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ερωτήθηκε πώς η Ευρώπη θα διασφάλιζε ότι θα έχει λόγο σε τυχόν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Ειρηνευτικά σχέδια δεν μπορούν να ευοδωθούν εάν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί δεν συμφωνήσουν σε αυτό. Γι' αυτό επικεντρώσαμε τις σημερινές συζητήσεις στο τι κάνουμε και ποια είναι η πορεία δράσης μας» είπε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Κάλλας δήλωσε ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στον σκιώδη ρωσικό στόλο και σε όσους τον διευκολύνουν.

«Έχουμε ήδη τεράστιο αντίκτυπο, μέσω αυτών των κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου, στα έσοδα από το ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε η Κάλλας.

Πηγή: cnn.gr